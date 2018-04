Baráž se uzluje, Litvínov v duelu s Jihlavou opět potopily fauly

Vervu zase potopila vyloučení. Jihlavě dala osm přesilovek, hosté dvě využili. Padl z ní vítězný gól. „Jsou to fauly hokejkou, podražení... Možná chceme moc, aby nám hráč neujel, třeba je to z přemíry snahy,“ uvažoval útočník Ondřej Jurčík, proč si Litvínov pomáhá nedovoleně. „Fauly hokejkou jsou blbé,“ ví i Hunkes.

Dukla získala dvougólový náskok v 1. třetině v rozmezí dvou minut. Zkázu načal Anděl díky sólu, ještě víc domácí pod tlak uvěznil Kajínek v převaze. „Přijeli jsme s tím, že to odbráníme a dáme z brejku a přesilovky góly, což se splnilo,“ oddechl si jihlavský kapitán Tomáš Čachotský.

Zkraje 3. periody Litvínov díky obrovskému tlaku srovnal. Jen 13 vteřin po jejím startu se ujala dělovka Jurčíka, a když v čase 42:22 v oslabení ujel domácí kapitán Trávníček a dorovnal na 2:2, při oslavě prstem před pusou tišil jihlavský kotel.

Předčasně. „Zase jsme to ztratili v oslabení, vyloučených máme strašně moc celou baráž. Stěží srovnáme, pak jim to lehce darujeme,“ štve Jurčíka. Hunkesovo vyloučení ztrestal Čachotský, po chybě v rozehrávce pečetil Seman. „Vyloučení nás sráží dolů. Nám to bere síly, soupeř si odpočine od našeho tlaku a ještě nám dá gól,“ mrzí Hunkese.

Verva přestřílela Jihlavu 35:24, mimo vyslala 29 ran, soupeř sedm. „Střely vedle pramení z toho, že se fakt snažíme pálit,“ tvrdí Hunkes. „Nejsme v pohodě, abychom to dávali do prázdné brány.“ Hostům chytal Škarek místo Kořenáře, který nebyl ani jako dvojka. „Proč? Interní věc,“ mlčel kouč vítězů Petr Vlk.

V souboji prvoligistů Karlovy Vary předčily Kladno 3:1, pořadí po čtyřech kolech tak je: 1. Jihlava 10, 2 .Litvínov 6, 3. Vary 5, 4. Kladno 3 .„Pamatujeme loňskou baráž. Prakticky pořád jsme vyhrávali a jistotu jsme měli až v předposledním kole,“ neslaví ještě Čachotský.