Verva si napumpovala energii. A teď vzhůru na barážový souboj Jágr - Šlégr

„Jeden letitý fanoušek mě před zápasem prosil, ať se zachráníme. Já mu říkal, že mě prosit nemusí, že se cítím stejně jako on. A diváci vytvořili hráčům takovou atmosféru, že hned bylo vidět jiné nasazení, jiná chuť,“ děkoval víc než pěti tisícům příznivců kouč vítězů Jiří Šlégr.

Litvínovu pomohl skvělý nástup, hned první přesilovku v čase 1:38 využil Hübl. Pár faulů Vervu zbrzdilo, oslabení zvládla bravurně. „Ale my se porazili v podstatě sami,“ vyčítal asistent hostů Tomáš Mariška. „Druhý gól jsme si dali vlastní a na třetí jsme jim nahráli,“ nechápal.

Po střele Matouška nechtěně překonal vlastního brankáře Stloukal, pak Rohana obral o kotouč Hübl a Jánský z voleje zvýšil na 3:0. Karlovarský Gríger jen korigoval.

„Po první brance jsme byli trpěliví. Soupeř výborně bruslí, taky měl své šance, my si počkali na jeho chyby. Pochválit musím celé mužstvo za bojovnost a týmovost. Ale jde jen o jeden zápas, musíme jet dál,“ nechce polevit Šlégr.

Litvínovský kotel vytasil bojovný transparent Čo bolo, to bolo, terazky ich dobíme!, končilo se skandovaným potleskem. Verva uťala sérii jedenácti výher Energie.

„Litvínov dobře bránil, my jsme se neprosadili ani v přesilovkách, místo střel jsme si puk pořád někam posouvali,“ vadilo karlovarskému kapitánovi Václavu Skuhravému. „S extraligovým soupeřem je to silovější. Litvínov hodně dohrával souboje, dělalo nám to problémy. Musíme se s tím vypořádat.“

I v další partii extraligista předčil prvoligistu, Jihlava doma smetla Kladno 4:0. Zraněný útočník Jaromír Jágr, legenda a majitel hostujících Rytířů, stál jen v civilu na střídačce po boku trenéra Miloslava Hořavy. A právě do Kladna se Verva vydá v pátek, na střídačce proběhne souboj naganských olympijských šampionů Šlégr - Jágr.

„Nebudu pokukovat, jestli tam Jarda je, nebo není. Soustředíme se sami na sebe, na soupeře nechceme hledět,“ tvrdí Šlégr. „Máme nějaký cíl a za ním si půjdeme.“