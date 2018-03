Je třeba vyhrát osm zápasů, velí litvínovský kapitán Trávníček

„Naše zkušenost z minulé baráže je, že tahle soutěž je dost dlouhodobá. Spoléhat se na dobrý start, na čtyři pět utkání, a pak polevit by se nemuselo vyplatit,“ apeluje vousatý útočník.

„Každý zápas je nutné něco uhrát. Pro jistotu je z 12 střetnutí potřeba osm vyhrát,“ kalkuluje.

Po nudném play out, které poslední Litvínov dohrával jen z povinnosti, konečně přišel souboj s jiskrou. Trávníček a spol. si ho užívali.

„Po dlouhé době zápas, kde šlo o něco. O všechno. Tři měsíce jsme se připravovali, až tohle začne, teď je to tady. Musíme hrát dál jako dnes,“ líbilo se mu, s jakou vervou Verva hrála. „Vyhecovaný zápas vtáhnul každého na střídačce. Play out byla příprava, koncentrace nebyla taková, když nešlo o nic. Teď síla okamžiku dolehla na každého, musíme na ledě nechat všechno, jinak se to hrát nedá.“

A Litvínov do toho všechno dal. „Sice byl vítězný gól šťastný, karlovarský vlastní, ale vyplynul z naší hry. Šli jsme si za ním svým nasazením. Vyhráno ještě není, prvoligisté možná taky brzy najedou na naše tempo, které máme z extraligy,“ varuje kapitán. „A my musíme mít míň vyloučených, sedm bylo hodně. Teď jsme oslabení uhráli, příště by se to vyplatit nemuselo.“