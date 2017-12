Venku hej, doma fuj. Katastrofa, není chuť bojovat, čílí se v Litvínově

„Trápí nás, že odehrajeme dobrý zápas a ten další je z naší strany úplně něco jiného. Nedokážu si to rozumně vysvětlit. Jestli si myslíme, že to pak půjde samo… asi je za tím špatný přístup,“ dumal další útočník chemiků Martin Hanzl.

Bod v Liberci, pak domácí porážka s Hradcem. Výhra na Spartě, potom domácí krach s Olomoucí v nájezdech. Vítězství ve Zlíně, teď pád s Třincem. Toť Verva v prosincovém vydání. I proto se nemůže v extralize vyškrábat výš, je předposlední, tedy na barážové příčce.

„Posouváme se strašně pomalu, anebo stagnujeme. Venkovní úspěchy potřebujeme potvrdit doma a nám se to nepovedlo už potřetí za sebou. Sráží nás to,“ rozčilují Gerháta kolísavé výkony. „Doma musíme bodovat víc, momentálně je to na vlastním ledě katastrofa.“

Právě díky Gerhátovi přitom Verva vedla, skóroval jen 21 vteřin před koncem první třetiny. Jenže pak Litvínov nevyužil dvojnásobnou převahu, Hübl sólo a začaly se dít věci: 3 minuty = 3 góly. Třinec otočil na 2:1 díky Linhartovi a Adamskému, za 58 vteřin srovnal Hanzl.

Rozhodl vstup do třetí třetiny a sólo Petružálka ve vlastním oslabení. „Petrásek čekal střelu na lapačku nahoru, ale mezi nohama to měl otevřené, tak jsem mu tam puk šoupnul,“ líčil exlitvínovský mistr Jakub Petružálek vítězný zásah, který z úcty k Vervě moc neslavil.

Domácí fanoušci, jichž o svátku přišlo 5 624 diváků, ho zase vyvolávali. „Asi mi teď už nějak nezazlívají, že jsem šel ke konkurenci.“

Gerhát se kabonil: „Nesmí se nám stát, že hráč jede sám na branku při naší přesilovce.“ Teč Polanského a gól Rákose při power play domácích určily konečné skóre. „Uděláme chybu, začneme se bát a z toho pramení chyby další. Hlavně v obranném pásmu jsme strašně nezodpovědní. Není tam chuť bojovat, aspoň já ji tam neviděl doma už třetí zápas.“

V defenzivě scházejí dříči Černý a Jurčík, útočníci jsou zranění. „A na déle,“ lituje trenér Radim Rulík. I on kritizoval defenzivní práci: „Některým to v obranném pásmu nešlo. Na Třinec jsme chtěli hrát daleko agresivněji, zůstalo jen u slov, z některých hráčů se to nepodařilo dostat.“ Co ve čtvrtek v Mladé Boleslavi?