Hrdina obratu Gerhát: Konečně to byl Litvínov, jaký si pamatujeme

„Situace je pořád kritická. Naše 2. místo vůbec nic neznamená. Hrají se ještě dva zápasy a potřebujeme je zvládnout,“ burcuje útočník František Gerhát, hrdina Vervy, který obrat dokonal v 56. minutě z dorážky.

Vypadali jste na odpis, nakonec výhra. Jaké jsou to nervy?

Strašné, fakt. V kabině po zápase jsem to vydýchával asi tři minuty, ani jsem se z výhry pořádně neuměl těšit. Nervy jsou šílené, nikomu bych to nepřál.

Proč jste ztráceli 1:2?

Celou baráž nám to moc nelepí, trápíme se hlavně v koncovce, nemáme v ní takovou lehkost. Znovu se to potvrdilo, už ve 2. třetině jsme měli plno šancí. Neuměli jsme to dotlačit, trefit tak, aby puk letěl na bránu anebo aby nám to brankář nechytil. Naštěstí jsme si za tím šli, měli jsme strašně velké odhodlání. Bylo na týmu vidět, že chce vyrovnat, že nechce prohrát s Jihlavou čtvrtý zápas za sebou. A naštěstí se nám to podařilo.

Co jste ve 3. třetině změnili?

Zlepšili jsme to, že jsme trefili bránu z větší vzdálenosti. Doteď se nám to moc nedařilo, buď jsme minuli anebo napálili puk do hráče, a pak jsme neměli možnost dorážky. Teď nám začaly střely víc chodit, odráželo se to před brankářem. Pár šancí Jihlava stihla zachránit, naštěstí tyhle dva góly ne. Šli jsme za tím, trošku víc jsme je napadli. Strašně moc jsme chtěli, bylo to vidět na našem pohybu, z toho pramenily góly.

Dodá vám to sebedůvěru do finiše?

Je super, že jsme dokázali ve 3. třetině obrátit skóre, což se nám dlouho doma nedařilo. Konečně to byl Litvínov, jaký si pamatujeme. Ten, který dokázal obracet zápasy. Ale tabulka je strašně nabitá a my si nemůžeme dovolit další zaváhání. Ani se na ní nedíváme. Jasný cíl je vyhrát zbývající zápasy, do toho s tím půjdeme.

Bylo to proti Jihlavě vítězství vůle?

Ano. Už po 2. třetině jsme si řekli, že hrajeme o něco líp než Jihlava. Že jí spadly dva góly, i když jsme měli víc ze hry. Trápilo nás celou sezonu a celou baráž, že jsme neuměli gól dát. Řekli jsme si, že tomu musíme věřit, že jednou se to otočí pro nás. A otočilo.