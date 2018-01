Další čočka pro litvínovské hokejisty. Jsme špatní, přiznávají

„Pět gólů za půl zápasu je strašně moc, ale my hrajeme špatně a tady se to na nás nějak navalí, že dostaneme čočku. Těžko říct, proč vždycky ve Vítkovicích,“ narážel brankář Pavel Kantor, že Litvínov už v říjnu dostal v Ostravě nakládačku 7:3.

V neděli vydržel v brance pouze do 31. minuty, kdy Kolouch zvyšoval na 5:1. Zlomová byla druhá branka pouhou vteřinu před koncem úvodní třetiny! „Puk jsem vůbec neviděl. Hrbas ho dostal na kruh, přede mnou byli asi tři hráči a jenom jsem cítil, jak mi to prolétlo skrz tělo,“ vykresloval Kantor. I Litvínov dal branku vteřinu před sirénou, trefil se Lukeš v čase 39:39. „Je to asi shoda náhod, ale pro gólmany blbá.“

Kromě Lukeše za hosty skórovali ještě Hübl a Hanzl. „Vítkovice byly lepší, zápas ovládly,“ shrnul kouč Radim Rulík. A rozzlobení fanoušci Vervy, kteří v pátek při domácí partii s Pardubicemi drželi deset minut ticha, si žádají posily. Generální manažer Robert Kysela jim je v prohlášení slíbil. „Jednáme s několika hráči a chceme do týmu přivést minimálně jednu náhradu za Ihnačáka.“

Litvínovská marodka je rozsáhlá. Včera chyběli obránci Sörvik s Baránkem a útočníci Černý, Jurčík, Vandas a Jánský. „Rozhodli jsme se neřešit současnou situaci v kádru povoláním starších hokejistů z 1. ligy na střídavé starty, ale chceme dát spíše šanci našim mladým odchovancům,“ vysvětlil šéf Kysela nasazení Havelky, Dufka, Helta nebo Jíchy.

Právě útočník Martin Havelka se v závěru porval s obráncem Lukášem Klokem a dostal naloženo stejně jako Verva. Po boxerské vložce skončil na ledě a po obličeji mu tekla krev z tržné rány.

„Trefil jsem dva dobré údery. Ještěže mu spadla helma, vždycky při bitce jsem si rozsekl kloub o helmu,“ povídal Klok, jehož přítelkyně fandí bojovým sportům, konkrétně MMA. „Za týden je v Ostravě velký galavečer MMA, tak třeba přijde pozvánka.“

Litvínov na vtipkování nemá náladu. „Když neporazíme soupeře jako je Jihlava, Pardubice nebo Chomutov, těžko můžeme pomýšlet na výhru ve Vítkovicích,“ řekl Kantor. „Musíme se z toho vyhrabat.“