Extraliga v ohrožení. Není třeba panikařit, zní z Litvínova

„Určitě není potřeba panikařit, to je jednoznačné. Bohužel jsme nesplnili povinnost vyhrát doma, ale musíme pořád makat, být pokorní, snažit se proměňovat šance. Kluci vědí, že když budou hrát jako v neděli proti Kladnu a trochu zlepší koncovku, mohou zápasy vyhrávat,“ tvrdil litvínovský asistent trenéra Darek Stránský po nečekané domácí ztrátě s Rytíři, porážce 1:2.

Dnes Vervu čeká další barážová (a televizní) bitva s prvoligovými Karlovými Vary, která na Hlinkově stadionu vypukne v 17.20.

V baráži vás zatím zabíjí koncovka, co je špatně?

Na to není recept. Spousta našich solidních střeleckých pokusů nekončí ani zákrokem gólmana. Přestřelujeme nebo netrefujeme branku. To je jedna věc. Když se dostaneme ve hře do samostatného nájezdu, chce to víc chladné hlavy. Každý zápas máme nějaké sólo a jen Tráva (Michal Trávníček) ho proměnil, jinak jsme je zahodili. Potřebujeme mít štěstí na holi, teď už člověk nic nenatrénuje. To je prostě o tom, že pohoda tam asi úplná není. Budeme věřit, že to do brány padne a že se to zlomí.

Neuvažujete ještě o změně ve složení formací?

Celkem jsme to v sezoně točili hodně, pořád jsme něco zkoušeli, ale teď už na to moc prostoru není. Třetí čtvrtá lajna, ty si hrají to svoje, nedostávají góly, uhrají spoustu dobrých střídání, berou soupeři síly. Ale bohužel, jak to bývá, ty góly jsou na klíčových koncových hráčích a těm to tam momentálně nepadá. Čistě statisticky, jestliže to fungovalo větší část sezony, že bodovali, tak věřím, že se to zase otočí a začnou ty body dělat.

Na začátku baráže extraligové týmy dominovaly, ale teď se to srovnalo. Překvapují vás svými výkony prvoligisté?

Neřekl bych, že nás překvapují. Hrají organizovaně, urputně, rvou se o to, mají šanci udělat extraligu. A my naopak musíme, naše role je opačná.

Litvínovští fanoušci jsou zděšení, bojí se sestupu. Jaké je klima v kabině?

Snažíme se o tom nebavit. Nechceme si zatěžovat hlavy pesimistickými řečmi. Pořád je to o tom, že se snažíme povzbudit a věřit, že to prostě dáme. Jít do toho pozitivně. Nejhorší je brát to v polovině baráže nějak tragicky. Samozřejmě, teď jsme poslední, ale jen o bod. Máme před sebou šest zápasů a musíme v 75 procentech z nich získat body. Pořád ještě nemá cenu plašit, protože je spousta bodů ve hře a můžeme si je uhrát sami. Zatím se nemusíme dívat na jiné. Pevně věřím, že mančaft je postavený tak, aby to zvládl.

Jak jsou na tom vaši marodi?

Trénovat po zranění začal obránce Kuba Čutta, pravděpodobně se už zapojí do hry. Další bek Daniel Sörvik měl lehčí zranění a nechtěli jsme riskovat, že ho dobijeme úplně, dali jsme mu volno, má trošičku času dát se do kupy. Myslím, že na další zápas by mohl být.

Proč naposledy nehráli útočníci Růžička s Jánským?

Růžička se nevešel do sestavy. Dali jsme mu příležitost v minulém zápase v Karlových Varech a nepřesvědčil nás. Když po nějaké době skočí do utkání, musí být vidět, musí být nebezpečný. A to on nebyl. Hrají kluci, kteří jsou místní a mají k tomu vztah a enormní snahu extraligu udržet.

Proč tedy nenastoupil Jánský?

Také se nevešel do sestavy. Peter musí dávat z každé druhé třetí střely gól, je to typ hráče pro zakončení. Dal v baráži jen jeden gól a tolik se herně a střelecky neprosazoval. Tak dostali příležitost jiní.