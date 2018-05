Nižší plat, vyšší bonusy. Litvínov udržel norského reprezentanta Sörvika

„Tenhle a další týden budou na zapracování, pak do toho měsíc šlápneme,“ řekl kondiční trenér Ondřej Ježek, který cepoval hráče rozdělené na dvě party. Nejdřív všechny přivítal šéf klubu Jiří Šlégr a nový kouč Milan Razým.

Přestupy v hokejové extralize 2018 Jak se mění jednotlivé týmy

Individuálně se chystá eso Petružálek, ale přišel se podívat, potily se další posily brankář Janus, bek Ščotka a útočník Tůma, chyběl marod z obrany Hunkes a účastníci letošního mistrovství světa, slovenský forvard Mikúš a Sörvik.

„Dan v neděli podepsal na rok s roční opcí,“ zvěstoval před kabinou Šlégr. „Sörvik je komplexní obránce, ale mívá výkyvy. Jeho čísla v hodnocení plus minus nebyla úplně ideální, proto jsme mu nastavili kontrakt motivačně. Může si vydělat peníze navíc, když bude plusový hráč. Ponížil jsem mu plat, ale to je naprosto normální. Přistoupil na to, protože v Litvínově chce působit, má to tu rád.“ Novou smlouvu by měl brzy podepsat kanonýr František Lukeš.

V červencové dvoutýdenní dovolené hráči zahálet nebudou. „Všichni dostanou individuální programy,“ prozradil Ježek.

Druhá fáze letní přípravy odstartuje 16. července ještě týden na suchu, pak tým stráví od 23. července pět dní na soustředění v Drážďanech. „U nás se totiž dělá nová strojovna a led bude až od srpna. V Drážďanech jsme hrávali turnaj, je tam fantastické sportovní středisko, proto jedeme tam,“ osvětlil šéf představenstva Šlégr.

Do nové sezony vstoupí Verva, letošní barážista, v pátek 14. září v ­Mladé Boleslavi.