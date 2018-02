Petrásek: Minulou baráž jsem nezvládl v hlavě. Teď už vím, co čekat

Jaké zranění vás v lednu vyřadilo ze sestavy?

Úplně bych to nespecifikoval, měl jsem zranění v dolní části těla, které mi úplně nedovolovalo na sto procent chytat. Bolelo mě to už delší dobu, tak jsem tomu dal po domluvě s trenéry klid. Řekli mi, ať si to vyléčím, že budou důležitější zápasy. Ať to zbytečně nehrotím, abych si zranění nezhoršil.

Takhle na delší dobu jste nevypadl poprvé.

Příjemné to není, ale bohužel to k tomu patří. Do té doby jsem odchytal zápasů docela dost. Nevím, co bych mohl udělat jinak, aby sezona byla celá v pohodě.

Mezi fanoušky se šuškalo, že jste se v Litvínově pohádal. Je na tom něco pravdy?

Taky to ke mně došlo. Jeden fanoušek se mě na to ptal, říkal jsem mu, že to byl blábol, výmysl.

Nebylo vám líto vašeho brankářského kolegy Pavla Kantora, který poté, co za vás naskočil, sbíral porážku za porážkou?

Rozhodně. Většinu sezony jsem chytal já, a když to pak padlo na něj, přišla ještě horší série proher, než jsem měl na začátku já. Na těch zápasech se moc pozitiv najít nedalo. Nevím, jestli to mám úplně komentovat, ale občas se na to fakt nedalo dívat. Potom už to byly dobré zápasy, poslední čtyři vypadaly docela fajn.

Co pomohlo?

Vyprázdnila se marodka. A taky už můžeme mít uvolněné hlavy, protože vyhnout se baráži by byl zázrak. Takže můžeme hrát víc v klidu a nabrat zpátky sebevědomí.

Baráž budou nervy, vy jste v té poslední v roce 2016 měl úspěšnost zásahů jen 85 procent. Jak se připravíte letos?

Už mám tu zkušenost z roku 2016, vím, co od toho čekat. Pamatuju si, že to nebyla sranda. Hlavou jsem to nezvládl. Baráž jsem začal v brance, my všechny týmy přehrávali, oni hráli na brejky a mně to tam pak z nich napadalo. Třeba ve Varech. Myslím, že jsem to úplně nezvládl psychicky. Letos doufám, že to bude v pohodě, a když tam něco spadne, budu se snažit to hodit za hlavu. Uděláme všechno pro to, abychom se zachránili.

Cítíte tlak?

Nám jde o hodně. Soupeři můžou jen získat, my ohromně ztratit. To nikdo nechce dopustit, občas to může být svazující. Navíc soupeři proti nám budou hrát na brejky, v tom to budou mít snazší.

Jaký je letošní litvínovský tým ve srovnání s rokem 2016?

Asi se to nedá úplně porovnat. Jsme ve stejné situaci a myslím si, že bychom měli být stejně silní jako před dvěma lety. Není tady sice Robin Hanzl, ale zase je tu Juraj Mikúš, který je taky výborný player. Kvalitu teď určitě máme.

Zvedly Litvínov posily?

Měli jsme velkou marodku a tahali jsme to na jednu lajnu. Zbytek se snažil to jen odbránit, k tomu se ještě nedařilo. Tím, že přišel Juraj Mikúš, máme fakt super čtyři vyrovnané lajny, se kterými můžeme myslet na body.

V baráži můžete narazit na Kladno, jaké by bylo chytat proti legendárnímu Jágrovi?

Určitě zážitek. Ale Kladno není můj favorit na baráž. Myslím si, že v ní budou Budějovice a Vary. Mají kvalitní týmy, lidi je poženou. Bude to těžké, mají vyrovnané týmy a u nich to může být pěkné peklo.

V Litvínově by asi také bylo peklo, kdybyste se neudrželi.

Nikdo nechce být podepsaný pod sestupem. Za mě i za tým můžu říct, že na ledě necháme všechno.