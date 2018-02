Uf! Hokejový Litvínov po třinácti zápasech uťal sérii hanby

Uf!

„Vůbec nevím, co se stalo. Divný pocit,“ vyjevil brankář Pavel Kantor, jak mu bylo pod vítězným zvonem. „Hrozně dlouho jsme to nezažili. Jsme rádi kvůli sebevědomí, ta šňůra byla opravdu dlouhá. Je to důležitá psychická vzpruha.“

Verva vyhrála poprvé od 28. prosince, tehdy to také odskákala Boleslav. Teď to mohlo být i za tři body, jenže hosté díky střele Žejdla zpoza kruhů srovnali jen 28 vteřin před sirénou při hře bez brankáře.

„Jeden hráč lehnul do střely, další dva byli přede mnou. Vykoukl jsem, ale puk jsem viděl, až když letěl. Vystrčil jsem rameno, jen ho to lízlo,“ popisoval Kantor.

Prodloužení ukončil po 55 vteřinách kanonýr Lukeš, člen elitní Hüblovy lajny, která tentokrát byla zapsaná až jako třetí.

„Dali nás takhle už minule v Třinci, nevadí nám to. Druhá lajna hraje taky výborně, nevidím důvod, proč by nemohla začínat,“ nestresoval se František Lukeš. A s hokejovým dvojčetem Hüblem zářili, oba se blýskli třemi body.

Litvínov už není za otloukánka, rostoucí formu demonstroval obrat z 1:2, Hüblův gól v oslabení či Kubátem využitá přesilovka jen dvě vteřiny před klaksonem 1. třetiny.

„Hra si už pomalinku sedá a jsme přesvědčení, že výkony půjdou ještě nahoru,“ tvrdí jeden z koučů Radim Skuhrovec. Už podruhé stál na střídačce Ondřej Weissmann, původně byl v novém trenérském kvartetu pozorovatelem z tribuny.

„Když ve 2. třetině prasklo plexisklo a my šli do kabiny, Ondra Weissmann nám říkal, ať se nebojíme hrát a jdeme po nich. Že se s nimi v klidu můžeme rovnat,“ vykreslil Kantor. „Škoda, že jsme dostali už snad čtvrtý gól při power-play soupeře. Ale jsem rád, že jsme to nakonec ukopali. Naše výkony stoupají.“