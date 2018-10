Litvínov vytáhl utajený defenzivní trumf, Strejček s Hradcem zářil

Obrana v troskách? Nevadí! Verva i tak ubránila nebezpečného soupeře, doma ho porazila 2:1 a vzala si od něj zpátky vedení v extralize. „I když jsme dostali blbý gól, napadali jsme a byli jsme lepší,“ tvrdil Strejček. Hradec vedl po úprku Cingela po křídle, z brejku srovnal Lukeš a při přesilovce obrat dokonal Hübl. Strejček si zapsal první bod kariéry. „Jen jsem nahrál Myšimu (Myšákovi), ten Lukešovi, ten to vymetl,“ líčil asistenci.

Litvínov prodal Kubáta do Vladivostoku, Baránka měl v trestu, Sörvika zraněného. Proto opět, ale jen část zápasu, zaskočil vzadu útočník Trávníček. „Přišel s tím sám, že když bude potřeba, v obraně pomůže,“ uvedl asistent Radim Skuhrovec.

Posila? „Pracujeme na tom, ale teď není na trhu tolik obránců a něco zkoušet se nám nechce. A ani rozbíjet, co funguje,“ řekl sportovní ředitel Josef Beránek. Kombinovaná obrana proti Hradci obstála. „Trenér nám říká, ať hrajeme jednoduše a s pukem se nemazlíme. Je to pro nás mladé šance se ukázat,“ cítí Strejček, který hrál s Kadaní poslední místo v 1. lize. „Je to nepopsatelný skok.“