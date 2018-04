Hrát v pěti, jsme jasně lepší než soupeři, tvrdí litvínovský šéf Šlégr

Šlégr nemluvil adresně, a to ani v kabině. „Jsme jedno mužstvo, proto v tomto ohledu nabádáme všechny hráče, ne jenom konkrétní osoby, které to dělají. Hráči to moc dobře vědí, zejména ti zkušení,“ uvedl olympijský šampion. Zatím nejvíc trestných minut mají obránce Frolo (27), který však v Jihlavě dostal trest do konce utkání, a útočník Hübl; ten posbíral 14 minut, ale se třemi góly je top střelcem týmu.

„Musíme jít do příštího zápasu s čistou hlavou a s tím, že těch faulů bude co nejméně,“ velí Šlégr.

Už proto, že přesilovky rozhodují a baráž nepřináší žádné přestřelky. „Hra je založená především na obraně. Ať hrajete baráž, nebo se podíváme na zápasy v play off, všechna mužstva to tak mají. Proto nemůžeme očekávat, že bude padat hodně gólů, pokud se nějaké mužstvo nezblázní a neotevře hru,“ uvažuje Šlégr. „Musíme být trpěliví, hrát klidně na výsledek 1:0 a čekat na soupeřovu chybu.“

Litvínov čekají prvoligisté: dnes v 17.30 nastoupí v Karlových Varech, kde bude hájit 2. místo v barážové tabulce, v neděli od 15.30 přivítá Jágrovo Kladno. „Musíme zůstat u aktivní hry. Když budeme hrát pět na pět, jsme jednoznačně lepší mužstvo,“ míní kouč.

Karlovarská Energie ztrácí na Vervu po čtyřech kolech pouhý bod, v prvním zápase Litvínov zvítězil 3:1. „Mají velice kvalitní tým opřený o kvalitního gólmana, výborně bruslí. Nám se podařilo naší trpělivostí počkat si na jejich chyby a doma vyhrát,“ připomněl Šlégr. „U sebe budou hrát trochu jinak, ale my musíme trpělivostí a týmovým duchem urvat tři body. “