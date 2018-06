Šlégr prožil muka. A už nechceme lidi zklamat, tvrdí litvínovský šéf

Jak byly vaše dny po záchraně?

Tři týdny jsem nedělal nic jiného, než že jsem připravoval co nejkvalitnější tým. Nechceme už diváky zklamat. Snad se to povedlo nejen na papíře, ale povede se to i na ledě.

Kolik energie vás stála baráž?

Přirovnávám ji k litvínovskému titulu nebo k Naganu v opačném slova smyslu. Prožil jsem si muka co se týče psychiky. Strašně mi záleželo na tom, aby se nespadlo. Byla by to pro mě obrovská bodná rána do srdce. Jsem šťastný, jak to dopadlo, byť až v posledním zápase.

Fanoušci vás na sociálních sítích chválí, jak jste přetvořil tým.

Čte se to hezky, ale vážně je to zatím jen na papíře. Teď to bude o tom držet pospolu. A přesvědčit hráče, aby pracovali dostatečně dobře a fungovali na ledě i na suchu. Musíme působit jako tým, co chce hrát jeden pro druhého a je tu šťastný.

Cítíte, že v Litvínově dál funguje pospolitost skoro rodinná?

Rozhodně. Když jsme získali slovenského útočníka Juraje Mikúše, od začátku jsme se ho snažili přesvědčit, aby zůstal i dál. Pomalu v každém zápase byl klíčovým hráčem. Je rodinně založený člověk, komunikovali jsme i s jeho otcem. Bavili jsme se, že ho chceme podepsat na delší dobu, ne na rok. A to se mu líbilo, protože by se tu chtěl usadit. Což mě mile překvapilo, protože málokdo se chce v Litvínově usazovat. Mít hráče, kteří to takhle v srdci cítí, je pro nás zásadní.

Je tedy maloměsto jako takové handicapem v jednání s hráči?

My to v Litvínově chceme dělat rodinně, chceme, aby se tu kluci cítili dobře. Přestože víme, že Litvínov není bůhvíjaké město, kam by se všichni tlačili. Není velké, ale leží pod horami, má své kouzlo. A hokej má za sebou velice silného partnera v podobě Unipetrolu, takže stabilita je tady dlouhodobá.

Vaše slova potvrzuje i návrat Jakuba Petružálka, tahoun litvínovských mistrů je zpět z Třince.

Je to Litvínovák, asi největší posila. S Mikúšem můžou vytvořit silný tandem, možná jsou na stejné úrovni. Tím, že Petri je odsud, to má ještě větší puncovní váhu. Hokej miluje. Očekáváme, že ho to tady bude bavit, jako ho to bavilo před lety. A že vytvoří takovou atmosféru, že kluci potáhnou za jeden provaz a poženou se co největší rychlostí minimálně do předkola play off. A že budou lidem dělat zase radost, že se budou těšit, kdy bude další hokej.

A zpátky je i brankář Jaroslav Janus. Podobný případ?

Když odcházel, měl výborná čísla, u lidí byl oblíbený. Šel za lepší smlouvou a lepší soutěží, do KHL domů na Slovensko. Ani jsme se mu nedivili. Ale tady byl vždy spokojený a pro mě bylo rozhodující, jestli chce jít sem. A on měl velký zájem, opravdu se mu v Litvínově líbilo. Prý se mu tady chytalo dobře a atmosféra od fanoušků byla famózní. Proto jsme ho přivedli.

Baráž dochytal Pavel Kantor, nechtěli jste, aby zůstal? Nakonec se upsal Mladé Boleslavi.

Není to tak, že bychom úplně ukazovali, že Kantor nebyl ideální volbou. Bylo to spíš o tom, že sezona byla, jaká byla, zachraňovali jsme se v posledním zápase. A přestože ho Kantor chytal stejně jako ty předešlé, rozhodli jsme se jít jinou cestou. Nevlastnili jsme ani jeho práva, patřil Vítkovicím, stálo by nás to nějakou korunu navíc.

Posilou je i kanonýr David Tůma z Kladna. Čím vás upoutal?

Pozorovali jsme ho už v Ústí. Je zajímavý. Vlastně úplně ničím nevyniká a na konci zápasu má dva góly a asistenci, vždycky body udělá. Po každé je ve správný čas na správném místě. Bohužel jsme měli tu čest hrát proti němu v baráži, pak jsme si vyhodnotili, že bychom takového kluka měli angažovat. Věřím, že góly přenese i do extraligy, v 1. lize je zvyklý je dávat. To nám dlouhodobě chybělo, střelci. Díky Tůmovi, Petružálkovi a Mikúšovi je máme. A zůstali i Hübl s Lukešem.

Kolem nich poskládáte mladé?

Chci jít cestou tvoření budoucnosti, abychom pak měli kam sáhnout. Začleňovat mladé. Máme Havelku, Jíchu, Řehoře i Myšáka; tomu bude 16let a je strašně talentovaný. Takhle to dělají v Brně, Plzni. To je rozumnější cesta než naráz natáhnout dobré hráče, kteří se postupně rozutečou a pak skládáte tým zase od začátku. Věřím, že se nám to povede ve spolupráci s novým sportovním manažerem Pepou Beránkem a s trenéry. Tuhle vizi jsem jim představil, všichni se s ní ztotožnili. Teď ji převést do reality.

Jste už spokojen s tím, jak bude vypadat vaše obrana?

Chtěli jsme podepsat hlavně Hunkese, předvedl neskutečné výkony. Považuji ho za stěžejní pilíř obrany, je komplexní bek. Baránek je mladý kluk od nás, prožil si angažmá ve Varech výměnou za Dudu. Taky jsme ho udrželi. Má velkou perspektivu a rok od roku se zlepšuje. Podobný typ je mladý Ščotka z Pardubic, ofenzivní a bruslivý. V obraně chceme mít hokej založený na bruslení, na obratnosti. Zůstal i norský reprezentant Sörvik, s vylepšeným týmem by se mohl ještě zvednout.

Hodně jste se při posilování kádru plácal přes kapsu?

Snažil jsem se udržet rozpočet, jak byl nastavený. Nedělali jsme žádné bláznivé utrácení, aby nás to poškodilo finančně. Oslovili jsme i odchovance Lukáše Kašpara, ale zmapoval si trh a rozhodl se pro mistrovskou Kometu Brno.

A co Robert Reichel mladší?

Předpokládám, že Albyho někdo draftuje. Je otázka, jestli s ním budou počítat do farmy, do NHL, do juniorky. Variant je několik. Nabídl jsem mu, že pokud by mohl hrát za farmu i v Evropě, jsme připravení o tom s ním jednat.

Koučem jste jmenovali Milana Razýma, který dovedl k titulu Plzeň a pak byl ve Slavii. Proč jeho?

Oslovili jsme několik trenérů, nakonec jsme se rozhodli pro něj po konzultaci s Martinem Strakou, majitelem Plzně, který ho zažil v titulové sezoně. Doporučil mi ho a vysvětlil, že to byl do velké míry právě on, díky kterému zlato vyhráli. Mužstvo je natolik kvalitní, že mu nedáváme nějaké torzo. Dá se s ním pracovat. A ne jen jeden rok, ale delší čas.

Co pozice generálního manažera?

Momentálně je neobsazená. Připravujeme novou strukturu vedení. Hlavní bylo sestavit mužstvo a vytvořit pozici sportovního manažera, aby se o to někdo dennodenně staral. Teď budeme řešit B, kdo se bude starat o kancelář a klub jako celek. Já už agendu předám Pepovi Beránkovi, ať se nenudí.

Jak vysoko budete mířit?

Zůstáváme při zemi. Cílem je, abychom se vyhýbali věcem jako play out a baráž. Rádi bychom se vrátili do pater pro play off, aspoň pro předkolo. Mužstvo je poskládané velice slušně. Uvidíme, jestli to byla dobrá volba. Já věřím, že jo.