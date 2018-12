Defenzivu ještě posílíme. slibuje šéf litvínovského hokeje Šlégr

„Měli jsme vynikající začátek, takže teď nemůžeme být úplně nadšeni z toho, kde jsme. Ale pořád máme play off na dosah, to je pro nás zásadní. A věříme, že se naše výkony zvednou příchodem útočníka Lukáše Kašpara. A když případně posílíme ještě v obraně, mohli bychom mít velice solidní mužstvo,“ říká litvínovský generální manažer Jiří Šlégr.

Co říkáte na letošní extrémně vyrovnanou tabulku?

Každou sezonu říkáme, jak je to vyrovnané, ale letos je to až neuvěřitelné. Dvakrát prohrajete a jste na chvostu, dvakrát vyhrajete a jste nahoře. Takže my doufáme, že budeme v těch lepších vodách.

Pomoct by vám k tomu měl příchod útočníka Lukáše Kašpara, s nímž jste teď uzavřeli kontrakt až do roku 2021.

Když jsme se ho snažili získat z Brna, bavil jsem se s ním o tom, že Jura Mikúš i Jakub Petružálek jsou tady na tři sezony a že stejné plány máme i s ním, protože spolu budou hrát v lajně. Během pár dnů jsme se na tom domluvili, protože Lukáš byl rád, že se vrací domů a že bude s těmi kluky hrát. A my jsme také rádi, chceme pracovat koncepčně, ne stavět kádr na jednu sezonu.

V útoku už teď asi problém nemáte, zato defenziva se vám rozpadla. Budete to řešit?

Jednoznačně, snažíme se někoho přivést. Není jednoduché v půlce sezony najít hotového beka, přesto věřím, že se to povede. Určitě bychom potřebovali minimálně dva obránce. Na druhou stranu jsem rád, že naši mladí, co do toho naskočili, to celkem zvládají. Není to zatím na to, aby byli stabilně v extraligovém áčku, ale budoucnost v nich je.

Poslední ranou pro vás byl nečekaný odchod norského obránce Daniela Sörvika. Co se stalo?

Měl zdravotní problémy, do toho ještě rodinné trable. Řekl jsem mu, ať odcestuje domů a vyřídí si své záležitosti. A on mě pak mě požádal, jestli bychom mohli z rodinných důvodů rozvázat smlouvu. To se těžce odmítá, i když to pro nás byl klíčový bek. Přišli jsme o Kubáta, teď o Sörvika, máme zraněného Hunkese a beci na trhu moc nejsou, takže nejsme v jednoduché situaci.

Mimo sestavu se ocitl útočník Jakub Černý, nabídnete ho k výměně za obránce?

Možné je všechno. Asi to nebudeme úplně prozrazovat, ale kdybychom chtěli získat nějakého beka, tak pravděpodobně budeme muset někoho nabídnout. A někdo toho černého Petra bude muset dostat.

Poslední dobou jste v útoku zkoušeli litoměřické forvardy Kloze a Korkiakoskiho. Osvědčili se?

Musím říct, že tady odvedli velice solidní výkony, a dá se říct, že nám tím zamotali hlavu. Jestli si je tady do budoucna necháme napořád, to je otázka dalších dohod s Litoměřicemi, s nimiž máme přátelské vztahy.

Do extraligy vletěl v 16 letech talent Jan Myšák, ale po slibném začátku se začal trochu vytrácet. Proto jste mu nařídili volnější režim?

Musíme se k němu chovat tak, že to je náš klenot. Chtěli by ho do reprezentační šestnáctky, sedmnáctky, devatenáctky i dvacítky. To je na tak mladého kluka obrovská zátěž, fyzická i psychická. My jsme spíš chtěli, aby si zase zahrál za naši juniorku a třeba si trochu zvedl sebevědomí, což se stalo, protože hned měl 5 bodů. Je důležité, aby měl z hokeje i radost a přenesl to zase do dospělého týmu. Našlápnuto má skvěle.

Jako kometa letos vyletěl útočník Lukáš Válek. Co říkáte na jeho výkony?

Je to pro nás asi největší milé překvapení. Dali jsme ho na začátku sezony rozehrát do Litoměřic a strašně mu to prospělo. Po návratu do Litvínova jsme ho nejprve zařadili do čtvrté formace, což nebylo ideální, ale pak jsme ho posunuli do prvních dvou lajn a on má od té doby za 10 zápasů 8 gólů, což je fantazie. Snad to tak bude pokračovat.