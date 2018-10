V Litvínově se hledá obránce. Nechceme jen zalátat díru, tvrdí Šlégr

Odešel Kubát, zranili se Hunkes a Šesták. V obraně máte podstav.

To jistě, ale mužstvo zatím funguje. Měli jsme suspendovaného Baránka a zraněného Sörvika, ale vždy to něčím doplníme a jedeme dál. Už to bylo třikrát na spadnutí, že nějaký bek přijde, ale vždy z toho na poslední chvíli sešlo. Hledáme dál.

Na měsíc jste přivedli Suchánka z Jihlavy, jak se osvědčil?

Velice dobře. Kromě toho se snažíme začleňovat naše hráče, máme Strejčka, Šestáka, připravujeme dalšího odchovance. Třeba se nám do reprezentační přestávky povede ještě sehnat posilu, ale když ne, tak to budeme hrát s našimi kluky.

Máte dobré výsledky, takže není kam spěchat?

Přesně tak. Musíme počkat, co bude s Hunkesem, jak dlouhodobé to bude, to samé u Šestáka. Pokud by jejich zranění byla dlouhodobějšího rázu, budeme muset přistoupit k razantnějšímu kroku.

V Litvínově se zajímají i o svého bývalého hráče Filipa Pavlíka, který momentálně hájí barvy Hradce Králové.

O kom uvažujete? Mluví se třeba o chomutovském Valachovi.

Je na trhu, co vnímám. Jestli to je to, co přesně chceme, o tom se bavíme. Třeba se s Chomutovem domluvíme, ale zatím to není ve fázi, že by se to mělo zítra stát. Máme v hledáčku i zahraniční hráče, udělali jsme si poměrně široký seznam, ale tam to je vždy vabank. Musíte dát na reference lidí, trenérů, spoluhráčů, ale nikdy si nemůžete být jistí, že to rozhodnutí bude správné. Loni se nám to moc nepovedlo, takže se do toho nehrneme.

Chcete královéhradeckého Filipa Pavlíka?

Máme o něj velký zájem, odehrál tady dost sezon a dobře. Vstoupili jsme do jednání s Hradcem, bohužel podmínky, za kterých by ho uvolnili, jsou pro nás prakticky nemožné. Nabídku dostali. Zájem jsme měli i o Schause, který skončil ve Slovanu, ale dal přednost jinému klubu prý po zásahu manželky. Možná hrálo roli, že Litvínov není tak velké město jako Bratislava.

Extraliga načala druhou čtvrtinu a Litvínov se drží ve špičce. Jaké je vaše hodnocení?

První čtvrtina se povedla, teď je potřeba na to navázat. Obhajovat je složitější. Na začátku nám to šlo skvěle, pak asi přišlo malinko uspokojení, hráči už si mysleli, že to půjde samo. A přišel pětizápasový výpadek. Naštěstí se včas vrátili k tomu, co nás přivedlo k úspěchu: dřina, padání do ran, obětavost a agresivita. Teď už se to zase děje, uvědomili si, že bez toho to nepůjde. — Ondřej Bičiště