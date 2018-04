Už nemáme tak krvavé oči jako na začátku, vidí litvínovský Mikúš

„Radovat se budeme jen chvíli, v pátek nás čeká další zápas. Bude to ještě náročné,“ tušil hned po úterním dechberoucím obratu z 1:2 na 3:2 útočník Juraj Mikúš.

Kdyby Verva ve 3. třetině, až dojemně hnaná rámusem sešikovaných fanoušků, dva góly nedala, je už teď prakticky v prvoligovém pralese. S vodopádem slz fanoušků a nejistou budoucností.

Ještě si ale tep nahmatala. Pět bodů z posledních dvou zápasů - pátečního v Karlových Varech a nedělního doma s Kladnem - prodlouží Litvínovu extraligový život.

Těžký úkol! „Zvlášť když ještě Karlovy Vary nepostoupily,“ pronesl slovenský forvard. „Obrat s Jihlavou nás může nabít, ale musíme si to uspořádat v hlavách. I proti ní jsme udělali pár zbytečných faulů. Oni mají dobré přesilovky, jejich šikovní hráči se vždycky dostanou do tlaku. Vary to samé, mají rychlý mladý tým. Bude to složité, budeme se jim muset v bruslení vyrovnat a nějak to tam ubojovat,“ velí.

Ubojovat, to je správné slovo. Litvínov jede na morál. Na srdce. Nápor na psychiku je obrovský.

„V baráži je úplně jiné mentální nastavení než v play out. Tolik nás neprověřilo, zato Kladno a Vary hrály celý čas v prvoligovém play off na krev,“ tvrdí Mikúš. „V první půlce baráže jsme měli krvavé oči, byli jsme moc vylučovaní. Trochu se otočilo, ale můžeme být ještě disciplinovanější.“

Fanoušci Litvínova vyprodali zájezd do Varů, zase chtějí hráčům proti domácí Energii dodat energii. „Připravili jsme jim hodně zklamání, byli právem nahněvaní. Ale proti Jihlavě se energie od nich přenesla na nás,“ nadchlo Mikúše. „Nebudu tvrdit, že jsme věřili v obrat. Ale doufali jsme. A musíme dál. Bude to boj do posledního momentu.“