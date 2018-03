Litvínovský Mikúš: Nejde lousknout prsty a čekat, že se to otočí

„My teď musíme hlavně makat a pořádně se na baráž nachystat. Nejde teď odpočívat, pak lousknout prsty a čekat, že se to otočí. I když už je pro nás hotovo, každý zápas je důležitý, protože zápas je nejlepší příprava,“ říkal litvínovský útočník Juraj Mikúš po výhře v Chomutově 4:3 v prodloužení.

Ani vítězství ovšem Vervě k zajištění aspoň teoretické naděje na udržení extraligy bez zrádné baráže nepomohlo, byť zbývá odehrát ještě pět kol ve skupině play out. Litvínov už ztrácí na dvanácté místo nedostižných 16 bodů.

„Když jsem přicházel ze Slovanu Bratislava, věděl jsem, že se může spadnout do baráže a že by to pro mě bylo dalších 27 zápasů k těm padesáti, co už jsem měl za sebou. Musel jsem si na to naštelovat hlavu, protože před námi je ještě hodně zápasů. Ale věřím, že do všech nastoupím a že budeme úspěšní.“

Zbylé duely v play out bude brát Litvínov především jako přípravu na baráž. „Musíme naplno trénovat i hrát, týmy, která přijdou do baráže z první ligy, budou nažhavené, navíc hrají těžké zápasy, které je na to nachystají. Takže i my potřebujeme těžké zápasy,“ ví Mikúš.

Od příchodu do Litvínova se stal slovenský forvard jednou z největších opor týmu, pravidelně boduje. I Chomutovu dal dva góly.

„Ale musím říct, že mě v posledních zápasech určitá věc limituje, byť zrovna proti Chomutovu to bylo paradoxně dobré. Zlepšuje se to, a tak věřím, že na baráž budu úplně fit. Mrzí mě, že máme dost zraněných, zrovna derby se nehrálo úplně nejčistěji, byly tam hraniční zákroky na jedné i na druhé straně. A myslím, že zbytečné,“ štvalo Mikúše.

Kdo čekal derby v přípravném duchu, byl v úterý překvapen. Hitů a ostrých zákroků bylo, jako by šlo o play off.

Juraj Mikúš v dresu Litvínova.

„Chomutov má dobrý tým, hraje urputný hokej, mají silové hráče. Chtěli jsme se jim vyrovnat a trenér nám nedovolil polevit. Hráli jsme naplno, a když se člověk dostane do těch emocí, nějaké zákroky z toho vyplynou. Ale na obou stranách byly některé zbytečné,“ tvrdí útočník.

„Někdy to vyplyne ze situace, je tam ten reflex, ale někdy je to zbytečné. Zákroky loktem na hlavu či kolenem, ty můžou hráči i ukončit kariéru. Někdy mi tam chybí vzájemný respekt,“ vyčítá.

Až koncem března vypuknou barážové bitvy, na Mikúše bude Verva sázet. Bude jedním z lídrů, který by měl Litvínovu zachránit extraligu. „Tlak je takový, jaký si ho člověk udělá. Hokejem se člověk musí v první řadě bavit a já tady naštěstí dostávám velký prostor ve hře i v přesilovkách, což mi vyhovuje. To jsem ve Slovanu neměl, takže v tomto směru si to vychutnávám a vůbec to neberu jako tlak.“

Jen na Mikúšovi tíha odpovědnosti ležet nebude, Litvínov se tradičně bude opírat také o své produktivní ofenzivní duo Lukeš-Hübl. „Oni jsou největšími hvězdami týmu a tím, že spolu nehrajeme v jedné lajně, tak se soupeři nemohou soustředit jen na ně. To může být naše výhoda.“