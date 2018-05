Hokejový Litvínov získal střelce Tůmu a obránce Ščotku

Sedmadvacetiletý Tůma, odchovanec Ústí a Sparty, v Jágrově Kladně kapitánoval a v základní části první ligy nasázel 23 gólů, byl třetím nejlepším střelcem soutěže. Proti Litvínovu v baráži zářil, dal mu tři branky a další tři připravil.

O pět let mladší Ščotka, odchovanec Vsetína, už má na dvě stovky startů v extralize, oba jsou bývalí mládežničtí reprezentanti se starty na světových šampionátech do 18 a 20 let.

Verva prodloužila i působení stávajících hráčů: brankář Jakub Soukup podepsal na rok, obránce Marek Baránek na dva, další bek Jan Strejček na rok s roční opcí a útočník Ondřej Jurčík na dvě sezony s roční opcí.

Litvínov si naopak nestáhl z Chomutova obránce Stanislava Dietze, který bude u Pirátů pokračovat. Kluby se dohodly na ročním hostování. „V minulé sezóně jsem byl se Standovými výkony spokojený. Splnil, co jsem od něj očekával, proto jsem chtěl, aby u nás zůstal,“ uvedl chomutovský trenér Vladimír Růžička.

Klub po odvolání generálního manažera Roberta Kysely vede šéf představenstva Jiří Šlégr, který chce do 21. května, tedy do startu letní přípravy, angažovat nového trenéra.