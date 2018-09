Litvínov píše Černožlutou knihu. A zase chce mít světovou mládež

„Mládež by měla být zase naší výkladní skříní,“ vytyčil generální ředitel Jiří Šlégr. „Byli jsme vyhlášení po celém světě, máme plejádu mistrů světa a olympijských vítězů.“

K návratu starých časů Verva podnikla první kroky. Provázala extraligové áčko s mládeží, vymyslela Kartu hráče a píše Černožlutou knihu.

„Zřídili jsme sportovní komisi, poradní orgán. Cílem je propojení mládeže a A-mužstva, abychom to neřešili jen já a Josef Beránek, ale všichni napříč klubem,“ představil novinku Šlégr. „Od 7. třídy jsme zavedli Kartu hráče. Chceme monitorovat, z jakých rodinných poměrů a odkud přichází, jak drží hokejku, zda dobře střílí. Každý rok budou hráče hodnotit trenéři. Snahou je vytipovat talenty, které bychom mohli podepsat v raném věku a začlenit do áčka jako teď šestnáctiletého Myšáka.“

Aby to bylo snazší, juniorka a dorost budou trénovat a hrát totožným systémem jako áčko. „Když mladík přijde do prvního týmu, nebudeme ho už muset učit novým věcem.“

Klub po rezignaci generálního manažera Roberta Kysely prošel reorganizací, vede ho Šlégr a má pod sebou tři úseky: sportovnímu šéfuje Josef Beránek mladší, provoznímu Kamil Burda a marketingovému Jan Klobouček.

„Vypracovali jsme koncepci klubu od tří do pěti let. Je to Černožlutá kniha, podle které bychom se měli všichni řídit. Je otevřená, bude se rozvíjet. Na její první straně by měla být transparentnost klubu: kdokoli se nás na cokoli zeptá, dáme mu čistou odpověď.“