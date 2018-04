Litvínovský brankář Kantor: Leželi jsme v hrobě, stačilo nás zasypat

Prolínací soutěž začal jako brankář číslo 2, skončil jako hrdina. V zahajovací sestavě od jejího sedmého kola nechyběl a po nedělním záchranářském vítězství nad Kladnem ho fandové vyvolávali.

Zvedne mu to sebedůvěru po sezoně, v níž jeho i Litvínov dusil krach za krachem? „Já mám sebevědomí pořád stejné. Snažím se nebýt špatný, když jsou zlé zápasy, ani nejsem mistr světa, když se něco povede. Sebevědomí se snažím mít na stejné linii. Že bych teď chodil po ulici čtrnáct dní s rukama nahoře, to asi ne,“ zubil se.

Litvínov posílil loni v létě a vytvořil tandem s Michaelem Petráskem. Jeho výkonnost rostla: v základní části měl úspěšnost zákroků 88,13 procenta, v play out už 92,31, v baráži vyšplhala až na 94,40!

„Nakonec jsem odchytal přes třicet zápasů, to je docela slušná porce. Ale pokud sezona skončí beznadějně posledním místem a potom baráží, nedá se hodnotit pozitivně za žádných okolností. Z týmového ani osobního hlediska.“

Baráž zažil poprvé. „A s hokejem nemá nic společného. Musíte si to nastavit v hlavě,“ líčí. „V půlce jsme byli skoro odepsaní, někteří lidi po nás házeli permice, když jsme doma prohráli dva zápasy. Vypadalo to strašně blbě, ale my dokázali, že tým sílu přece jen má.“

Stejně jako celá Verva, i sám Kantor prožil houpačkovou sezonu. Odnesl největší mizerii v lednu a únoru. „Jeden den na tebe plivou, druhý tě oslavují, tak to ve sportu je, nejen v hokeji. Nepřemýšlím na tím,“ nestresoval se. A to ani v baráži: „Docela dobře jsem se dokázal od tlaku oprostit. Říkal jsem si, že jsou to zápasy jako všechny jiné. Vytěsnit, že jde o baráž. Až v posledním utkání jsem měl strach.“

Hořká sezona vyústila ve sladký konec, který dlouho vypadal jako sci-fi. „Neměl nás hrobník na lopatě, my už byli v hrobě. Stačilo nás jen zasypat hlínou. Bylo těžké se z toho vyhrabat, ale o to víc si cením, že jsme to zvládli. V šatně jsme si pořád opakovali, ať si uvědomíme, o co hrajeme.“

A tak i Kantorův životopis zůstal neposkvrněný sestupem. „Čiliak dotáhl Kometu k titulu, ale my s Míšou toho dokázali víc než on,“ smál se. „Ne, dělám si srandu. Na druhou stranu v play off nemáte co zkazit. Maximálně vypadnout, příští rok to zkusíš znova. Ale když po letech můžeš Litvínov poslat do 1 .ligy, nápor je to hrozný. Už to nechci nikdy zažít. Jen jsem se modlil, ať už to máme za sebou.“