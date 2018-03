Hokej pořád umíme, jen to dostat do hlav, zní z Litvínova

V neděli si doma podala 2:0 Jihlavu, s níž se téměř jistě potká v baráži. A potká ji i v pátek na jejím ledě, startuje druhá půlka play out. „Konečně jsme se na ledě pořádně hýbali. Už jen dávat víc gólů a pokračovat v tom, co hrajeme,“ nabádá Matoušek. „Věřím, že se budeme ještě zlepšovat.“

Zlepšení je nutností, neboť v baráži jsou tříbodové výhry zásadní. A doma se na ni Litvínov načekal dokonce čtyři měsíce! „Slušná série,“ ušklíbl se forvard Ondřej Jurčík. „Plnohodnotná výhra je super pocit. Musíme makat dál, vyhrávat souboje a pořád chodit do brány.“

Pokud by i dnes Verva nad Jihlavou uspěla, srovnala by s ní sezonní bilanci na 3:3 na zápasy. Pro barážovou psychiku by to mohl být malý, avšak ne nepodstatný bod. „Ale v baráži přijde víc lidí, bude jiná atmosféra, možná ještě krapet větší tempo než v play out,“ podotýká útočník Jurčík. I on cítí: „Vyhrát větším rozdílem, řekl bych, že se zvedáme. Ale sedá si to.“

Jeden z trenérů Radim Skuhrovec si pochvaluje: „Zlepšili jsme střední a obranné pásmo, zjednodušili jsme náš hokej, shazovali jsme puky v útočné třetině, už se objevoval třetí hráč nahoře. Mužstvo si znovu dokázalo, že umí hrát hokej a vyhrávat. Je to o hlavách, to omíláme pořád.“