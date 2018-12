Kovář zařídil plzeňské vítězství: Ale chybou jsem tým okradl

„Ubojovaný zápas, od kterého se musíme odrazit. Dalším krokem jsou v neděli Karlovy Vary,“ těší se na šmrncovní derby dvojnásobný vítěz KHL, který se vrátil ze zámoří. Zkoušel prorazit do NHL, ale neprorazil.

Jaký byl váš první zápas v extralize po víc než pěti letech?

Těšil jsem se na něj, na Litvínov mám jen hezké vzpomínky. Odehrál jsem tady hodně významné utkání, moje první v extralize. Tady jsme se taky dozvěděli o odpočtu bodů. Je to pro mě takový specifický stadion, dějí se mi tady velké věci. Jsem rád, že to bylo vítězné, i když jsem svojí chybou okradl tým o body.

Co se stalo?

Při gólu Litvínova v jeho oslabení jsem si myslel, že hráč už na přihrávku nedosáhne, takže jsem do toho nechtěl strkat hokejku, abych si puk nesrazil do brány. Taková blbá myšlenka mi proletěla hlavou. A mrzí mě, že z toho byl gól.

Na druhou stranu jste rozhodl nájezdy.

To byla jen taková náplast. Štve mě ta chyba.

Jak jste se v utkání cítil?

V 1. třetině jsem se hodně snažil, od druhé bylo znát, že mi lehce ubyly síly. Ve třetí jsem to zase rozjezdil.

Na ledě jste strávil 26 minut, nejvíc z plzeňského týmu. Jste překvapený?Vážně? To je dost. A bylo to znát. Letos jsem hrál 11 zápasů za tři měsíce, není to moc. Zápasový rytmus mi chybí. I když jsem byl na farmě, nastupoval jsem zhruba na 15 minut. Tělo není zvyklé na větší zápřah, je přede mnou hodně práce. Makat makat makat.

Jaká je extraliga?

Potvrdilo se, že to není sranda. Nikdo si nemůže myslet, že přijdu a budu dávat dva góly za zápas. Tak to není. Bylo to hodně kvalitní, bojovné utkání.

A co ukázalo pro Plzeň? Říkal jste, že víkend vám nastaví zrcadlo.

To se bude hodnotit až po Varech. I kluci předtím párkrát vyhráli venku, jenže doma se to nepotvrdilo. V neděli si to můžeme celé pokazit. Musíme dobře zregenerovat a připravit se.

Těšíte se na spolupráci s Milanem Gulašem, který se vrací po trestu?

Těším. A dost! Minulý rok dominoval nad celou ligou. Byl o parník jinde. Letos hraje taky výborně. Nedělá sice tolik bodů, ale věřím, že mu to teď sedne a že budeme hrát dobře. V sobotu si spolu poprvé zatrénujeme.

Jak se vám spolupracovalo s Indrákem a Stachem v prvním útoku?

Dobře. Jsou šikovní hokejisti, hráli výborně. Od 2. třetiny jsem to klukům trochu kazil. Hodně jsem se jich při hře ptal. Mají zaběhnuté věci, nechci jim do toho házet nějaké svoje blbosti. Dlouho jsem tu nebyl, musím se podřídit tomu, co hrají oni.

Řekli o Kovářovi Jiří Hanzlík, asistent Plzně: „Pro Honzu Kováře to bylo těžké, nemá zápasové vytížení. Ale každý, kdo hokeji rozumí, viděl rozdíl v kvalitě. Dovednostmi, hokejovým myšlením a nevím, čím vším. Dokáže puk prostrčit přes hráče, připravit šanci. Každá jeho činnost na ledě má smysl. Je to pro nás obrovská posila." Jaroslav Janus, brankář Litvínova: „Je to borec na úrovni. Kvalitní hráč. Je vidět, že hrál v Americe, v KHL. Na začátku měl šanci, pak jsme ho pohlídali, ale rozdával nahrávky v přesilovkách. Rozhodující nájezd? Střelu jsem čekal, ale překvapil mě, že ji dal pod lapačku. Jeho šikovnost.“ František Gerhát, útočník Litvínova: „Kovář je hráč nejvyšších kvalit. Na takového si dáváte pozor v přesilovkách a já si na něj dával víc pozor i na buly. V 1. třetině je vyhrával, potom jsem i já zhruba zjistil, jak je hraje, a dařilo se mi na něj. Plzni velmi pomůže, vytvořil jí velké šance, my přežili díky brankáři Janusovi.“

Jaký bude návrat před plzeňské publikum?

Derby s Energií, co může být víc? Vary na chvíli vypadly z extraligy, ale vrátily se a hrají výborně. Doufám, že přijde hodně lidí. A že to bude zápas, jaký má být. Pak nás čeká Liga mistrů, Plzeň měla volné místo na soupisce a dopsala mě tam.

Jste doma, pomohlo vám to ke klidu?

Kvůli tomu jsem si Plzeň vybral. Poslední měsíce byly hektické, každý den jsem měl jiné zprávy, jo ne, jo ne, vůbec jsem nevěděl, jak to bude. Když se to rozlousklo, bylo jednoznačné, že to bude Plzeň.

A bude jen přestupní stanicí?

Já doufám, že ne. Že to dopadne i tak, že tu zůstanu celou sezonu. Ale nikdy nevíte. Mám měsíční smlouvu, je přede mnou nějaká doba doma. Třeba se to vyvine tak, že odejdu dřív. Ale dával bych víc procent tomu, že zůstanu.

Jak si zpětně hodnotíte svoji zámořskou misi?

Nemá cenu brečet, stěžovat si. Zkusil jsem si to, mám čisté svědomí, že jsem pro to udělal všechno. Mrzí mě to, ale jedeme dál, je to za mnou.