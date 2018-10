Litvínov zase bez gólu. Vpředu tomu něco chybí, ví brankář Janus

„Byla to jen otázka času. Každý zápas se nedá vyhrát na jeden dva góly, v koncovce se musíme zlepšit. Vpředu tomu něco chybí a my to musíme najít co nejdříve,“ velel litvínovský brankář Jaroslav Janus.

Verva neskórovala potřetí za posledních pět domácích zápasů, boleslavský gólman Gašper Krošelj si na Hlinkově stadionu připsal 39 úspěšných zákroků. „Chytal skvěle. Hlavně díky němu odsud vezeme tři body,“ radoval se boleslavský útočník Michal Vondrka, jenž přispěl k výhře hostů důležitým přesilovkovým gólem na 2:0.

Před ním se rovněž v přesilovce prosadil Orsava, v závěru pak zpečetil vítězství gólem do prázdné branky při power play Litvínova Látal.

„Rozhodly přesilovky a pohyb. Hosté byli živější, rychlejší, nám to nějakou dobu trvalo, než jsme se rozhýbali. Boleslav prostě byla lepší a zaslouženě vyhrála,“ uznal litvínovský asistent Radim Skuhrovec.

Boleslavský kouč Miloslav Hořava ovšem poraženého soka chválil: „Výsledek neodpovídá průběhu hry. Měli jsme štěstí a výborného gólmana.“

Ke smolařům zápasu patřil domácí útočník Jakub Petružálek, který neproměnil několik dobrých příležitostí. „Kdybych byl smolař, tak si dám dva vlastňáky. Prostě to tam teď nepadá, musíme na tom všichni včetně mě pracovat,“ nařídil si Petružálek. Zkušený útočník věří, že Litvínov zase začne střílet branky. Nejlíp už v úterý. „Nemůžeme se v tom babrat. Musíme se připravit na další těžký zápas ve Zlíně a věřit, že to tam zlomíme.“