Brankář Janus má nulu a hokejisté Litvínova jsou zpátky v desítce

„Je to jen o štěstí a nic jiného bych za tím nehledal, že nám to takhle vyšlo zrovna proti nim. To se příště může změnit,“ řekl Janus, který si připsal 35 úspěšných zákroků.

Verva měla skvělý nástup do zápasu, za devět minut vedla po trefách Válka a Lukeše 2:0. Vítkovice se v křečovité snaze nedostávaly do tlaku ani koncovky a na Januse v první dvacetiminutovce vyslaly jen pět střel. „Začali jsme ten zápas výborně. Tady se hraje těžko, takže jsme si říkali, že musíme mít dobrý start a to nám vyšlo parádně,“ usmíval se Janus. Ani ve druhé části se domácí nedokázali prosadit, naopak Mikúš v přesilovce přidal třetí gól.

„Vítkovice pak už převzaly iniciativu. Dostávaly nás pod tlak, byly to pro nás těžké minuty, ale zvládli jsme to. Musím pochválit kluky, kteří hráli skvěle a hlavně jednoduše. V tom je cesta,“ tvrdil Janus. Vítkovice si připsaly pátou porážku v řadě, pro Vervu to byla teprve druhá výhra z posledních sedmi zápasů.