Litvínovský talent Myšák má první bod, jeho tým první místo

„Dobře jsme trénovali a je cítit, že v mužstva je síla,“ pochvaluje si útočník František Gerhát. „Minulou sezonu jsme hodili za hlavu,“ nestraší ho barážový horor.

Kubátova přesilovková trefa a zásah Matouška zajistily Litvínovu klíčový náskok. Když pak Zlín dvakrát z přesilovky snížil na rozdíl gólu, Verva hned udeřila znovu. Nejdřív po třech minutách Hübl, potom dokonce už po 55 vteřinách Mikúš. Výhru zpečetil Tůma do prázdné zlínské branky.

„Musím vyzdvihnout trenéry hostů, že v přesilovce odvolali gólmana a snížili na 3:2. Naštěstí jsme hned odpověděli, to byl zlomový moment utkání,“ mínil litvínovský asistent trenéra Radim Skuhrovec. „Bylo to velmi dobré utkání.“

Hlinkův stadion zaplnilo 5 725 fanoušků, atmosféra byla elektrizující a hráči Vervy nažhavení.

„Nechceme dopustit, abychom se trápili někde vzadu, pak se hraje strašně těžce. Psychika byla loni jinde než teď; když se nedaří, nejdou vám nohy a vypadá to, že jste pomalí,“ srovnává Gerhát minulou a aktivní sezonu. „Trénovali jsme, abychom hráli dynamický hokej. Je co zlepšovat, ale zatím to není špatné.“

Symbolem nové éry je kromě navrátilců Petružálka a brankáře Januse i rekordman Myšák. Nejmladší debutant Litvínova si včera zapsal první kanadský bod za asistenci. „Když fanoušci skandovali moje jméno, bylo to krásné a měl jsem husí kůži,“ zářil šestnáctiletý Jan Myšák.

A zářil celý Litvínov. „Hlavně chceme chytit začátek sezony,“ velí Gerhát. „Už jsme si vyzkoušeli, že pak to jde snadněji.“