Litvínov opět selhal. Už to přestává být sranda, ví asistent Stránský

„Kdybychom se letos vyhnuli baráži, byla by to pro nás velká výhra,“ špitl litvínovský kapitán Michal Trávníček. Verva s Duklou už ztrácejí na 12. příčku propastných třináct bodů a vypadá jako utopie, že se prolínací soutěži vyhnou.

„Nedaří se nám to zlomit,“ želí asistent trenéra Darek Stránský. „Čekáme, že by nám mohly pomoct posily. Ale když někdo přijde, nebudou to spasitelé. Je tady 20 kluků od začátku sezony, oni se musí připravit na závěr sezony, vyčistit vzduch v kabině. Musí se stát plno věcí, aby se mančaft byl schopný rvát a extraliga nedopadla zle.“

Litvínov v zápase o naději zapnul až za stavu 0:3. Pozdě. Všechny góly dostal z předbrankového prostoru - Čachotský se prosadil tečí, Anděl z dorážky, Zeman při přesile po odrazu puku od zadního mantinelu. Záhy snížil Lukeš, bylo to jen za 29 vteřin, ale navzdory tlaku ve 3. třetině víc Verva nevytěžila.

„Cloumají se mnou silné emoce. Nerad bych řekl něco, co nechci. Jdeme do utkání s tím, že bychom mohli začít lámat špatnou situaci, ale soupeř nás přebruslí. Neakceptovatelné! To se přece musí sežrat led!“ kritizoval Stránský.

„Už o první přestávce byla bouřka, ale výkon se nezlepšil. Naopak jsme udělali čtyři fauly a pátý kvůli oplácení, to mi hlava nebere. Kluci si musí uvědomit, že tohle už přestává být sranda. Aspoň že ve 3. třetině ukázali, že kondici máme. Nedocházejí nám síly, zmobilizovali se do větší agresivity.“ Na stadion přišlo už jen 2 847 diváků.

Verva nasadila tři nové tváře. Do konce sezony angažovala rakouského obránce Floriana Iberera, účastníka olympiády a mistrovství světa, naposledy působil v Grazu v soutěži EBEL. Na střídavé starty vypomáhají extraligou prověření, nyní prvoligoví bek Aleš Pavlas z Litoměřic a útočník Jaroslav Kůs z Kadaně.

„Věříme, že do pátku přijdou další tři hráči, aby stihli odehrát 15 zápasů nutných pro baráž. Jednání nejsou snadná, ale potřebovali bychom impuls,“ cítí asistent Stránský. Nezdá se, že brzy naskočí některý z osmi marodů. „Nevypadá to ,že by se někdo ze zraněných v nejbližší době uzdravil.“

V pátek na Hlinkův stadion dorazí Sparta i s trenérem Rulíkem, nedávno odvolaným z Litvínova.