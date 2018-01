Hokejisty Litvínova posílili Čutta, Juraj Mikúš a Marek Růžička

Šestatřicetiletý Čutta má na kontě i osm zápasů v NHL za Washington, který jej draftoval v roce 2000 ve druhém kole na 61. pozici. Do zámoří odešel v roce 1998 z juniorky Liberce do WHL do celku Swift Current, kde strávil tři sezony. Pak nastupoval převážně na farmách v Portlandu a Hershey v AHL.

V roce 2006 se vrátil do Evropy a oblékal dres Liberce. V extralize hrál i za Karlovy Vary, Mladou Boleslav a Pardubice. Sehrál v ní 345 zápasů a připsal si 65 bodů za 27 gólů a 38 asistencí. Působil také v Rusku v Nižněkamsku a Čeljabinsku a ve finské Lappeenrantě. V ročníku 2015/16 sehrál za Västeras 31 utkání, v kterých zaznamenal tři asistence. Pak obránce s 12 reprezentačními starty kariéru přerušil.

Třicetiletý Mikúš v této sezoně nasbíral v KHL ve 49 duelech 13 bodů za sedm branek a šest asistencí. Ve čtvrtek ještě nastoupil v dresu Slovanu v duelu na ledě Dinama Minsk, kde bratislavský klub prohrál 2:3.

Mikúš má za sebou také pauzu v kariéře. Kvůli vleklým zdravotním potížím vynechal dvě sezony, než se v minulém ročníku vrátil k hokeji v extraligové Olomouci. Za ni sehrál 33 utkání a připsal si 22 bodů (9+13).

Odchovanec Skalice, jehož v roce 2005 draftoval v NHL ve čtvrtém kole Montreal, působil v zámořské juniorské QMJHL v dresu Chicoutimi v sezoně 2006/07. V ročníku 2009/10 nastupoval na farmě Los Angeles v Manchesteru v nižší AHL.

Během kariéry Mikúš, který startoval na čtyřech světových šampionátech, působil také ve slovenské extralize v dresu Skalice, ve Finsku v TPS Turku a především v KHL. Tam hrál za Dinamo Riga, Spartak Moskva, Lva Poprad, Lva Praha a Slovan Bratislava. V Kontinentální lize má na kontě 224 zápasů a 81 bodů (37+44).

Dvaadvacetiletý Růžička působil v této sezoně na farmě Třince ve Frýdku-Místku a před třemi týdny odešel do slovenské extraligy do Trenčína. V dresu Dukly si v šesti duelech připsal tři body za gól a dvě asistence.

V první lize za Frýdek-Místek stihl jen šest utkání a připsal si dvě branky a tři asistence. V české extralize má v dresu Třince na kontě 111 utkání a 23 bodů (12+11).

Litvínov získal už šest posil za krátkou dobu. Už v úterním duelu s Jihlavou (1:3) nastoupili rakouský obránce Florian Iberer, další zadák Aleš Pavlas a útočník Jaroslav Kůs. Iberer přišel ze Štýrského Hradce z EBEL, Pavlas na střídavý start z prvoligových Litoměřic a Kůs stejným způsobem z Kadaně.