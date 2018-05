Litvínovský manažer Kysela: Výměna trenérů? Není třeba léčba šokem

„Já, šéf představenstva Jirka Šlégr a vedení klubu bychom museli dojít k názoru, že práce trenérů je špatná a že máme kvalitní náhradu. Zatím jsme k tomuto názoru nedošli, pořád se snažíme trenérům pomáhat,“ prohlásil v klubové televizi generální manažer Robert Kysela.

Litvínov je jen šest bodů před posledním, ale i čtyři za 9. příčkou. Spodek extraligy je napěchovaný. „Zpracoval jsem si tabulku posledních 23 kol a v ní se Litvínov nachází na 6. místě. Po krizi, která přinesla devět porážek v řadě, se mužstvo zvedlo,“ vnímá Kysela.

A opakuje, že trenér Radim Rulík, který Vervu dovedl k historickému titulu, má zatím důvěru.

„Myslím si, že trenéři se určitě snaží, seč jim síly stačí. Na druhou stranu chápu, že může přijít doba, kdy tým bude potřebovat nějaký impulz. Trenéři ani nikdo jiný z klubu nemají místo pod penzí, ale je potřeba tyhle věci hodnotit s nadhledem,“ uklidňuje emoce generální manažer. „Mužstvo se nenachází ve stavu, kdy bychom ho měli šokem léčit. Hrozí nám boj o spodní patra, ale rozhodně nevzdáváme play-off. Bohužel vždy, když už se dostaneme na dostřel 10 .místa, přijde porážka.“

A ta v Jihlavě bolela hodně. Pět gólů hosté dostali už za dvě třetiny. „My jsme bohužel za prvních 40 minut nepředvedli vůbec nic. Výkon neměl z naší strany takovou kvalitu, jakou měl tento zápas důležitost. Žalostné dvě třetiny,“ štvalo asistenta Darka Stránského.

Tým se sám dostal pod ještě větší tlak, než pod jakým byl. „Pro nás to je velmi citelná bodová ztráta. Z hlediska psychiky je to pro hráče těžká situace, ale jsou profesionálové, kteří by si s tím měli umět poradit,“ míní Rulíkův pomocník.