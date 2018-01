Rulíkův návrat do Litvínova: potlesk tribun i zlomení černé série

„Vůbec jsem o takové série nevěděl, až teď mi o to řekli v kabině,“ usmíval Rulík se po utkání.

Dvaapadesátiletý kouč si na severu Čech vydobil respekt. Získal vysněný titul a odvrátil také extraligový sestup v baráži. Po neuspokojivých výsledcích v letošní sezoně byl ale po Novém roce z pozice hlavního kouče odvolán. Bez práce dlouho nezůstal, sáhla po něm Sparta, která se pod jeho vedením rychle zlepšuje.

Jaký to pro vás byl návrat na známé místo?

Nebyl vůbec jednoduchý. Je to hrozně krátká doba, co jsem odešel. Vždyť na Spartu jsem nastoupil před pár dny a hned takhle brzy jsme jeli na místo, kde jsem prožil velkou část své trénérské kariéry. Fanoušci mě tady přijali výborně, tak to bylo daleko snazší.

Překvapilo vás to, že domácí vyvolávali vaše jméno?

Ohromně, přeci jen to není příliš obvyklé. Potěší to.

Jak pomohla expertíza Radima Rulíka k prolomení černé série Sparty v Litvínově?

Žádná expertíza neproběhla. To je hodně zrádné. Snažili jsme se navázat na poslední venkovní zápas s Třincem, kde jsme neodehráli špatné utkání. Připravili jsme se na přesilovky Litvínova, ale jinak nic speciálního. Sestava Litvínova se navíc hodně změnila.

V posledních dnech se v Litvínově objevila řada nových hráčů, co jste říkal na jejich dnešní výkon?

Podle mě neodehráli špatné utkání. Líbili se mi. Udrželi se na puku v útočném pásmu. Postupem času nám začali dělat problémy. Jen tomu chyběly branky.

Poslední čtyři roky jste sledoval vždy hráče v černožlutém. Nestrhával vás pohled na domácí?

Občas jsem se přistihl, že koutkem oka koukám na domácí. Nehráli vůbec zle. První řada hraje pořád dobře. Juraj Míkuš by mohl být pro Litvínov dobrou posilou.

Neříkal jste si občas: Kdyby mi přivedli takové posily, tak bych tady třeba ještě trénoval?

Takhle vůbec neuvažuju. Nechtěl bych se k tomu víc vracet. Hodně to ovlivnil zdravotní stav hráčů. Dali tomu impuls, sáhli k trenérské výměně a zatím nic nepomohlo. Ve velké extraligové konkurenci je taková marodka hrozně znát.

Spartě se po vašem příchodu začalo dařit. Jak si to úžíváte?

Je to změna prostředí. Nejprve jsem si chtěl odpočinout, protože než jsem přišel do Litvínova, tak mi přestávka ohromně pomohla. Myslel jsem si, že to udělám stejně, ale nakonec se to seběhlo takhle rychle. Jsem rád, že jsme udělali nějaké body. Mužstvo maká na maximum. Bude to boj až dokonce o každý bod.