Do play off patříme, zní z Litvínova. Trenéři věří trpělivosti

Litvínov začal extraligu náramně, s šestnáctiletým talentem Janem Myšákem chvíli i vedl tabulku. Pak ale přišel zádrhel. Říjen odstartovala porážka s Třincem 0:2 a po jedné výhře 2:1 nad Hradcem přišla další čtyři zklamání: 1:3 s Brnem, 0:5 s Libercem, v sobotu 0:2 se Spartou a v neděli 1:4 s Plzní.

Výsledkem byly dohromady čtyři vstřelené branky v šesti utkáních. „Prošli jsme si krátkým obdobím, kdy se nedařilo. Během sezony to potká každý tým. Podívejte na Liberec, jak se rozstřílel. Nám se nástup do sezony podařil, dali jsme hodně branek, tak se na tom znovu snažíme pracovat, víc se tlačit do brány, víc střílet. Máme na to zdatné hráče,“ říká Skuhrovec.

V úterní odvetě se Spartou Litvínov na střeleckou obrodu nevypadal, ostatně na vítězný gól Martina Hanzla musel nahrávat sám brankář Jaroslav Janus. Pro Litvínov ale šlo o hodně cenné vítězství.

„Zasloužili jsme si zlomit tu nelichotivou bilanci. Víme, že musíme jít po naší cestě. My nejsme netrpěliví, vážíme si naší hry, i když jsme z ní trochu uhnuli,“ říkal s úlevou Skuhrovec v úterý.

Ta cesta má směr play off. Trenéři nehodlají opakovat loňské poslední místo a baráž o extraligu. „Pro nás to je nová sezona, nová éra a my chceme Litvínov posunout do play off, třeba do předkola. Máme skromné cíle, ale podle nás Litvínov do play off patří,“ myslí si Skuhrovec.

Ukázat, že gólovou krizi překonali, mohou hokejisté Litvínova v pátek proti Vítkovicím.