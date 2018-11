Deset zápasů bez gólu v přesilovce je unikát, štve kouče Razýma

Verva z posledních devíti zápasů sedm projela, momentálně ji tíží tři porážky v řadě. Ve vyrovnané tabulce je sice jen čtyři body od 1. místa, přesto kapitán Michal Trávníček radši burcuje: „Teď už žádné body ze začátku sezony nahrané nemáme. Zpátky do práce!“

Vířivý styl, který soupeřům motal hlavy, Litvínov opustil. Přitom mu v prvních šesti kolech zajistil šest vítězství. „Vyhrávali jsme díky pohybu. Dokázali jsme soupeře dostat pod tlak doma i venku, teď se nám to nedaří už ani doma. A pak není tolik šancí zápas uhrát,“ uvědomuje si Trávníček. „Bavíme se o tom pořád. Není to tak, že bychom to nechávali běžet a čekali, co se stane. Snažíme se jít tomu naproti. Ale kolikrát platí, že čím větší deka a čím víc se snažíte vyhrabat, tím se dělají ještě horší chyby. Chce to mít klid, ale zároveň aby nohy šly.“

Achillovou patou černožlutých jsou početní výhody. Zkraje sezony skvělé, teď přišel zásek; proti Pardubicím nevyužili ani bezmála dvouminutovou převahu dvou mužů. V 17 zápasech nastříleli 10 přesilovkových gólů.

Pavel Marek, asistent Pardubic, tvrdil: „Měli jsme obavy z litvínovských přesilovek.“ Ovšem Razým se tomu podivoval: „Nevím, proč se obávali našich přesilovek, když jsme se z nich teď prosadili jen na Spartě a nedali jsme v nich gól deset zápasů, v tom jsme asi unikát v extralize. A v tom vidím i hlavní kámen úrazu, vždyť v té přesilovce 5 na 3 jsme si ani nebyli schopní vytvořit si čistou gólovou šanci.“

Razým bude na mužstvo naléhat, aby se vrátilo k přesilovkám z úvodu sezony. „Od hry, která nás vedla k vítězstvím, jsme ustoupili. Do přesilovek se nám vkrádá nejistota, nejsme schopni zrychlit hru, děláme nepředvídatelné věci, které netrénujeme.“

Možná se na tom podepsal i odchod ofenzivního obránce Karla Kubáta do ruského Vladivostoku. „Trošku nám to přesilovku rozhodilo a narušilo. Kluci si musí zvykat na nové složení, léta sehraná přesilovková formace ještě letos šlapala, teď musí sehrát něco jiného,“ podotýká kapitán Trávníček.

Ani při hře v rovnovážném počtu hráčů už Litvínov není tolik nebezpečný. „Pardubice nás vybrejkovaly, obránci hrozně moc ustupují. I když jsme měli územní a trochu i střeleckou převahu, pravé šance jsme si nebyli schopni vytvořit,“ mrzí Razýma.

Podle Trávníčka není útlum trvalého rázu. „Nesmíme doma prohrávat se soupeřem, který je pod námi. Ale já si myslím, že po dobrém začátku přišla špatná mezihra a další zlom na druhou stranu ještě přijde,“ nebojí se. Šance chytit se je v neděli u sousedů v Chomutově. „Kdo bude bojovnější delší čas, vyhraje, tak to v derby chodí.“