Vítám tě v New Yorku, tati. Další klub NHL pozná přísného Lamoriella

Lamoriellové tvoří pracovní dvojici od roku 1996, kdy staršího Loua už v pozici prezidenta klubu New Jersey doplnil jako skaut vlastní syn Chris.

Rodinná spolupráce trvala dlouhých 19 let, než oba New Jersey opustili. V roce 2015 zamířil otec Lou napravit Toronto Maple Leafs a udělat z nich favority na zisk Stanley Cupu, syn Chris o rok později dostal práci u Islanders.

Tři roky uběhly rychle, v Torontu Lou opravdu stvořil kvalitnější tým, který v letošním play off NHL dlouho trápil favorita z Bostonu. Jeho působení by zřejmě pokračovalo dále, kdyby se nenaskytla lepší nabídka.

Podepsaná sedmiletá smlouva totiž jasně říkala - Lou Lamoriello povede Toronto tři roky jako generální manažer, ve zbytku se stáhne do role zkušeného poradce.

A tak, když zavolal Scott Malkin, spolumajitel New York Islanders, a přísnému stratégovi nabídl volnou ruku a neomezenou moc navíc ve spolupráci s vlastním synem Chrisem, 75letý Lou moc dlouho neváhal.

Vize Lamoriella „Naberu informace, promluvím s lidmi a zjistím, jak věci v klubu vidí. Pak jim řeknu, jak vidím věci já,“ neskrývá Lamoriello, že rozhodovat bude on.

Rodinné pracovní odloučení trvalo krátce.

„Malkinova vize a oddanost mě přesvědčila,“ popisuje rozhodnutí Lou. „Chtěl, abych v New Yorku přebral veškeré hokejové operace bez omezení. To je doslova hudba pro mé uši.“ Lamoriello bude moci podle zatím dostupných informací dělat jakákoliv rozhodnutí, která sám uzná za vhodné.

Bude nejspíš rozhodovat i o osudu svého syna Chrise, jenž u Islanders pracuje jako asistent generálního manažera.

Výzva dostat Islanders tam, kam patří

Plán Loua Lamoriella je jasný. Udělat z Islanders výherní mašinu z 80. let, kdy klub vyhrál čtyři Stanley Cupy v řadě (1980-1983).

Číslo Lamoriella Lamoriello opustil New Jersey Devils po 29 letech. Jako prezident klubu a generální manažer zde působil v sezonách 1986/87-2014/15.

„Zavazujeme se poskytnout Louovi veškeré prostředky a potřebnou podporu, aby náš klub dostal na vrchol,“ řekl jasně spolumajitel. O osudu současného manažera klubu Gartha Snowa a trenéra Douga Weighta nepadlo ani slovo.

S mocí, jakou Lamoriello dostal, nastává otázka, co s nimi bude, protože zejména Garth Snow se úspěšností chlubit nemůže. Za dvanáct let dostal Islanders do play off pouze čtyřikrát. A když do něj došel, klub vyhrál jedinou sérii.

Na druhou stranu právě Snow najal syna Chrise, aby v klubu pracoval, Lou i Snow jsou navíc přátelé.



Trenérské trio New Jersey v akci. Zleva ukazující Scott Stevens, zadumaný Lou Lamoriello a vysvětlující Adam Oates.

Jestli spolu budou řešit i nový kontrakt pro kapitána Johna Tavarese, jemuž končí smlouva a v létě může vyzkoušet svou cenu na trhu volných hráčů, pravděpodobně závisí z velké části na Lamoriellovi.

Buď zvítězí kamarádství a opatrnost v dělání drastických rozhodnutí, nebo pragmatický pohled na hokejový byznys a touha po neomezené moci.