Další finále, další gól. Brněnský mladík Horký vystřelil a doufal

„Tyhle dvě série se nedají srovnávat. Musím hrát daleko zodpovědněji, důležitost je daleko větší,“ řekl dvacetiletý útočník poté, co Kometa porazila ve třetím finále Třinec 3:2.

Díky tomu se ve čtvrtek od 17 hodin opět v Brně půjde do čtvrté bitvy lépe domácím; 2:1 na zápasy vedou oni. Po úvodní prohře v Třinci otočili vývoj finále ve svůj prospěch.

„Bylo to ale vyloženě o štěstí. Nechci říct, že jsme si výhru nezasloužili, ale lepším týmem jsme nebyli. Zápas byl vyrovnaný, štěstí se naklonilo k nám a za to jsme rádi,“ uznal otevřeně Horký.

Po dvou startech v semifinále proti Plzni si připisuje životní zážitek v boji o extraligové zlato. Podpořený tím, že skóruje. Od mladého hráče chtělo dost drzosti a sebevědomí, aby si najel do pásma Třince, zakličkoval před zkušeným bekem Lukášem Krajíčkem a zavěsil.

„Udělal jsem v tu chvíli, co mě napadlo,“ uculoval se střelec gólu na 2:0.

To, co občas o svých gólech říká jeho spoluhráč Marcel Haščák, totiž že jeho střela se nedala chytit, by o své ráně z 27. minuty neřekl.

„Nebyla to špatná střela. Ale že by mi úplně sedla, tak to taky ne. Snažil jsem se vystřelit mu (brankáři Hrubcovi) nad nohu, propadlo mu to mezi lapačkou a betonem. Prostě jsem vystřelil a doufal jsem, že to tam padne,“ řekl.

Načež však přišlo na celý tým zatmění. „Co jsme ve druhé třetině předváděli, to bylo něco hrozného. Blbě bylo úplně všechno. Propadali jsme, každý si dělal, co chtěl, nedrželi jsme systém. Museli jsme být rádi, že jsme nedostali víc než dva góly,“ kroutil hlavou Horký.

Stejně jako v základní části si zahrál po boku kapitána Leoše Čermáka. „S tak zkušeným hráčem chodit na led je výhoda,“ uvědomuje si a finále si užívá.