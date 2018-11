Třebíčskému brankáři Dostálovi zkazil derby kamarád „Havran“

„Nechci mu gratulovat, ale trefil to hezky,“ uznal Dostál. „Žádnou jinou střelu v zápase neměl a právě tahle jediná byla gólová.“

Tomáš v rozhovoru pro klubový web přiznal, že jste se před zápasem hecovali. Takže se dá říct, že z vašeho souboje tentokrát odešel jako jednoznačný vítěz.

My si spolu píšeme skoro každý den, jsme kamarádi. Před zápasem jsme se hecovali a bylo na něm hodně vidět, že měl radost, že mi toho góla dal. Určitě měl výhodu, že mě za ty roky dobře zná. Věděl, kam má vystřelit. Bohužel, stalo se a nedá se nic dělat. Spíš mě mrzí, že jsme nevyhráli nebo alespoň nebodovali. Myslím, že jsme nepředváděli horší hokej než Jihlava.

Utkání zásadním způsobem ovlivnili brankáři, vždyť na střely skončilo 29:38 a na skóre 0:1.

Jak já, tak Honza Brož (brankář Jihlavy – pozn. red.) jsme podali opravdu kvalitní výkon. Jihlava nás přestřílela a řekl bych, že vyhrála zaslouženě. Ale při naší smůle bohužel rozhodl gól, který jsme inkasovali při naší přesilovce. Takže je to určitě velká škoda.

Jihlava má hru v oslabení zvládnutou, v předchozím zápase vám v něm dala dvě branky a celkově se v početní nevýhodě v této sezoně prosadila už sedmkrát. Varoval vás před zápasem trenér Sobotka?

Jihlava oslabení asi umí. Hodně dobře napadá a nějaká chyba tam prostě přijde. Bohužel proti nám jim to vyšlo v této sezoně už třikrát. Ale je to o strašné náhodě. Do dalších zápasů se z toho budeme chtít poučit a v naší přesilovce nedělat chyby, abychom jim z toho nedávali gólovky. Už před tím tam totiž dvakrát třikrát v oslabení hrozili. Takže gól, který dal zrovna Havran, mohl padnout už dřív.

Přesto, jak brankář „kouše“, že v zápase podal parádní výkon, dostal jediný gól, a přesto je bez bodu?

Nevím. Takové zápasy jsou, stává se to všude. Bohužel nám se to stalo právě teď při derby. Ale nedělal bych z toho žádné velké závěry. Chce to hlavně se dobře připravit na další utkání.

Neříkal jste si: Sakra, kdybych neudělal tu jednu chybu?

Ona je chyba a chyba. Když Havran stál přede mnou sám, je to vždycky padesát na padesát. O každém gólu se říká, že je to chyba gólmana. Ale ne všechno se dá chytit.

Zmiňovali jsme předchozí vzájemný duel. Vy jste v něm dostal šest branek. Chtěl jste se nyní proti Dukle o to více vytáhnout?

To vůbec. Tehdy to byl můj první zápas v Chance lize po návratu z Ameriky, kde jsem byl dlouho a byl jsem zvyknutý na užší hřiště. Ten zápas mi bohužel nevyšel, ale nic jsem si z toho nedělal. Ostatně jako z gólů, které dostávám. Myslím si, že to je pro gólmana důležitá vlastnost, nedělat si z toho velkou hlavu. Takže jsem na to nemyslel. Bral jsem to jako jakýkoliv jiný zápas, jen s tím, že je to derby.

Bodově naprázdno vyšla Třebíč po čtyřech vítězstvích v řadě. Po rozháraném úvodu soutěže to vypadá, že se vaše hra stabilizovala. Vnímáte to podobně?

Určitě. Myslím si, že je to mnohem lepší. Systém a vše ostatní si sedá. Akorát se s klukama v kabině shodneme, že by to chtělo větší produktivitu. Ale pokud budeme pracovat tak, jak pracujeme nyní, věřím, že se nám to vrátí. A že zase uděláme nějakou další úspěšnou sérii.

Asi byste se chtěli posunout z desátého místa v tabulce výš, už kvůli případné účasti v play off.

To stoprocentně. Myslím, že mužstvo na to máme. Ale musíme jít krůček po krůčku. Uvidíme, jak se to všechno vyvrbí. Ale věřím, že o play off budeme bojovat.