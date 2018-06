Příští zastávka: NHL. Brankář Dostál čeká na draftu na svou šanci

Obránce Filip Král má před sobotním pokračováním draftu do NHL jeden cíl a jedno přání. Rád by se dostal mezi první stovku vybraných hráčů. A kdyby to šlo, pobavil by ho draft do stejného mužstva, které by sáhlo po jeho bývalém spoluhráči z brněnské mládeže Liboru Zábranském mladším.

„Byla by sranda, kdyby se to tak náhodou sešlo. Už jsme na to téma s Liborem vtipkovali. Skoro jsme spolu vyrůstali, jsme nejlepší kamarádi, hráli jsme proti sobě ve WHL. Mohly by se naše cesty zase spojit,“ říká Král.

Server nhl.com ho zařadil na 92. místo, Zábranský v odhadu patřil na 161. příčku. Oba kamarádi odehráli poslední sezonu v zámoří; Král za Spokane, Zábranský za Kelownu. Jak to bude dál?

Královým oblíbencem je ruský útočník Alexandr Ovečkin, podle něho nosí i číslo 8 na dresu. Že by se ale dostal k Ovečkinovi do Washingtonu, o tom neuvažuje. „V nic konkrétního vlastně nedoufám,“ říká. Dobrý pocit z pohovorů se zástupci klubů měl u Nashvillu, Colorada, Bostonu a Edmontonu. „S Nashvillem jsme se trochu víc bavili, co by mohlo být. S lidmi z Colorada jsme se docela nasmáli, rozuměli jsme si,“ jmenuje.

Draft bude sledovat na dálku a bude čekat na zprávu od agenta. „Asi půjdu na festival. Jednou za rok se v Blansku něco koná, tak bych vyrazil. On se agent hned ozve,“ uzavírá Král se smíchem.