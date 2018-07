Z Komety na hlavní kemp Anaheimu. Brankář Dostál se ukáže v NHL

A to ho hned zkraje srpna ještě může postavit Kometa Brno do některého z prvních přípravných duelů. „Být na ledě mi nevadí. Ale je to poprvé, co hraji hokej v červenci. Je to něco jiného. Raději bych hrál v srpnu,“ přiznává 18letý talent evropských rozměrů upřímně.

Jenže, co nadělá? Zkraje týdne se mu dostalo šance nastoupit za reprezentační dvacítku, která zahajovala přípravu na mistrovství světa. O víkendu už zamíří s devatenáctkou do Švýcarska.

Zvyká si na hraní v teple

„Vždycky si (po sezoně) říkám, že led nechci dva měsíce vidět. Uběhnou dva týdny a už mám na něho zase chuť,“ usmívá se.

Program v národním týmu hlavně pro Dostála následuje krátce poté, co se byl ukázat na rozvojovém kempu Anaheim Ducks, klubu NHL, který ho v červnu z 85. místa draftoval. To je ta největší letošní změna.

Proto se brankář Komety v letním počasí tak trochu chystá i na to, co by byl rád, aby ho v kariéře výhledově potkalo - na hraní hokeje v teple. Poté, co si ho v draftu vybral tým z Kalifornie, se možnost celoročního chození na stadion v kraťasech nejeví tak nereálně.

„Řekli mi, že se jim můj výkon velice líbil. Nechci říct, že jsem je přímo uchvátil... Ale spokojení byli,“ ohlíží se za prvním setkáním s Anaheimem a jeho strukturou Dostál.

Na tzv. development camp letěl na přelomu června a července stejně jako všichni další draftovaní hráči. Seznámit se s klubem i trénovat. „Odnesl jsem si spoustu zkušeností,“ září. Jaké třeba? „Sešli se tam i hráči, kteří okusili AHL. Byli velcí, výborní. Opravdu neskutečné,“ rekapituluje Dostál.

Na tréninkový zápas nováčků přišlo do tréninkové haly, podobné té, v níž se trénuje v Brně za Lužánkami, i dost zvědavých fanoušků. Hrálo se na dva poločasy, gólmani se na kempu sešli čtyři a každý dostal ze zápasu část.

Kromě toho měl mládežnický soubor v Anaheimu bohatý program. Dopoledne příprava na suchu, pak společný trénink na ledě následovaný hodinovým tréninkem jen pro brankáře. Odpoledne pak cesty na pláž nebo na baseball.

„Z baseballového stadionu jsem byl hotový, jak je obrovský,“ pousměje se Dostál. Jen hra samotná ho tak za srdce nevzala. „Na vlastní oči jsem viděl baseball poprvé. Pořád se postává, čeká se na odpal. V televizi mě baví víc,“ krčí rameny hokejista.

Trenéra má z Trinidadu

Samostatnou kapitolou pro jednoho z nejlepších mladých gólmanů v Evropě byla příprava s brankářským trenérem Anaheimu. Sudarshanu Maharajovi, rodákovi z Trinidadu, jenž vyrostl v Kanadě, si rychle zvykl říkat zkráceně Sudsie, aby jeho jméno nezkomolil.

Exoticky vyhlížející chlapík ho nadchl. „Výborný trenér. Učí evropské věci,“ zjistil Dostál.

Sudarshan Maharaj vyrůstal od šesti let v Torontu, takže hokej má zarytý pod kůží, i když na špičkové úrovni ho nikdy nehrál. Drtivou většinu aktivní kariéry strávil v nižších švédských soutěžích, odkud má evropské návyky. Následně pracoval pro New York Islanders a poslední dvě sezony strávil v Anaheimu.

Ten na svém webu uvádí, že pod Maharajovým vedením si v sezoně 2017/18 brankářská sestava Ducks vytvořila klubový rekord v celkové úspěšnosti zásahů v hodnotě 92,30 procenta. S tím byla na špici celé NHL. Oba brankáři, Ryan Miller (92,80 %) a John Gibson (92,60 %), pak překonali individuální rekordy gólmanů Anaheimu v sezoně NHL.

Ryan Miller a John Gibson v akci. V brance Anaheimu měli v poslední sezoně výborná čísla.

„Zajímavé je, že Anaheim nemá moc mladých brankářů,“ těší se Dostál, že by na něho mohla relativně brzo přijít řada.

To se ale téměř jistě nestane v příští sezoně. Přestože poletí na další nováčkovský kemp a od 5. září by se měl hlásit i v hlavním kempu Anaheimu před začátkem NHL.

„Počítám s tím, že po něm se vrátím zpátky. Už jsem se o tom bavil (v Kometě) s panem Zábranským. Anaheim mě nechá na hlavním kempu a pak mě na 99,9 procenta pošle zpátky,“ očekává mladý brankář, v jehož ambicích je nakouknout do extraligy. Pravděpodobně taky bude pokračovat ve střídavých startech v první lize.

„Sezona bude na začátku pěkně rozsekaná, ale to se nedá nic dělat, musím to zvládnout,“ připravuje se Dostál. Jednotlivá mužstva, za něž chytá, si prý ještě pořád neplete. „Všechny obránce poznám. Jsou výborní. Signály v rozehrávce se sice liší, ale ty si v rychlosti řekneme. Orientuji se dobře,“ usmívá se.