Sedmnáctiletého hokejového brankáře vozí do Třebíče maminka

Naposledy se jí to povedlo ve středu na ledě silných Karlových Varů, kde zvítězila 3:2 po samostatných nájezdech. Přitom ještě jedenáct minut před koncem prohrávala 0:2.

„Jenže dva góly v hokeji nic neznamenají. My jsme si všichni řekli, že do toho vletíme, že to můžeme ještě otočit, a povedlo se,“ pochvaloval si obrat odchovanec brněnského hokeje, který kromě zápasů v první lize mužů chytá také ještě občas juniorskou extraligu za Kometu Brno.

„Zápasy za chlapy jsou ale pro mě z hlediska sbírání zkušeností samozřejmě mnohem lepší. Jsem rád za každé utkání, za každou minutu strávenou na ledě. Vážím si šance,“ hlásil benjamínek třebíčské sestavy.

V brankovišti Horácké Slavie se střídá s dalším brněnským gólmanem Pavlem Jekelem. „Vycházíme spolu v pohodě. Stejně jako i s Dominikem Svobodou,“ zmínil třetího z party mladých třebíčských brankářů.

Dostál dojíždí do Třebíče většinou na předzápasové tréninky a potom zde zůstává do druhého dne, kdy je na programu samotné utkání. Vzhledem k tomu, že kvůli svému věku ještě nevlastní řidičský průkaz, vozí ho většinou maminka.

„Ale čekat na mě nemusí, protože tady pak vždycky spím na hotelu,“ vysvětloval. „Kdo z nás tří bude chytat, se dozvídáme vždycky včas.“

A který z mladých brankářů se tedy představí v dnešním domácím souboji s Kladnem? „To vám samozřejmě neřeknu,“ bránil se odpovědi s úsměvem Dostál.

„Každopádně budeme chtít navázat na předchozí zápasy a potěšit znovu fanoušky, kteří jsou v Třebíči výborní,“ připomněl současnou skvělou sérii Horácké Slavie, která vyhrála už šest duelů v řadě.