Útočník Endál slavil narozeniny. Gól sice nedal, ale vyhrál

„Přesně tak, nepřál jsem si nic jiného než v Jihlavě vyhrát a dát jí gól,“ potvrdil s úsměvem čerstvě dvaatřicetiletý rodák z Havlíčkova Brodu, který letos pomáhá Motoru v Chance lize.

Jeho přání se mu nakonec splnilo, ale jen napůl. Jeho tým skutečně vyhrál (2:0), jenže on mezi střelci nefiguroval. „Nějaké šance byly, i když ty vyložené tentokrát chy- běly. Potkaly se dva kvalitní týmy,“ zhodnotil souboj s Duklou Endál.

Na druhou stranu aspoň ušetřil. Za narozeniny a případný gól by totiž příspěvek do klubové kasy byl určitě pořádně výživný. „Mně by to ale bylo jedno. Fakt jsem si nepřál nic jiného, zaplatil bych cokoliv,“ dušoval se zkušený forvard. „Dřív jsem Jihlavě dával gólů dost, ale letos jsem v tomhle směru jako u Suchánků,“ pousmál se forvard.

Zlomit svoje momentálně gólově chudší období se prý bude snažit znovu už dnes večer v souboji s pražskou Slavií. „Už bych to fakt potřeboval, abych se uklidnil. Ale důležitější jsou pořád body pro tým,“ měl jasno Endál.