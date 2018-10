Budějovický Endál: Zase na mě v Jihlavě křičeli. To už jiné nebude

Společně s Martinem Novákem je nejlepším střelcem aktuálně vedoucího týmu první hokejové ligy a s Davidem Gilbertem se dělí o druhé místo v tabulce klubové produktivity. Lukáš Endál se s přechodem z druholigového Havlíčkova Brodu do prvoligových Českých Budějovic vypořádal skvěle.

„Nějak týmu pomáhám, ale na druhou stranu mohlo být branek a bodů na kontě i víc. Myslím tím situace, kdy jsem stál před prázdnou bránou,“ usmíval se jedenatřicetiletý bývalý dlouholetý hráč Havlíčkova Brodu.

Máte za sebou vítězný zápas s Jihlavou (4:1), kterou Motor předtím dlouhých deset utkání nebyl schopný porazit. Řešili jste v kabině tuhle prokletou sérii hodně?

Ne, nějak zvlášť jsme se o ní nebavili. Jasně, něco na tohle téma padlo, ale snažili jsme se od toho odpoutat a hlavně vyhrát.

Což se nakonec povedlo. I když po první třetině byl stav zase příznivější pro Jihlavu...

Měli jsme obrovskou šanci využít přesilovku pět na tři, jenže to se nepovedlo a vzápětí jsme sami inkasovali. Takže první třetina z naší strany určitě optimální nebyla. Naštěstí šel potom náš výkon nahoru a díky tomu jsme dotáhli utkání do vítězného konce.

Vy zrovna nepatříte mezi oblíbence jihlavských fanoušků. Vyslechl jste si od nich zase hodně nelichotivých pokřiků na svoji adresu?

V Budějovicích ne, ale v Jihlavě při prvním zápase na mě zase křičeli. To už asi jiné nebude. Už jsem někde říkal, že mi není osmnáct, takže to beru jinak. Snažím se na to nemyslet. Ale je jasné, že to člověka zamrzí. Zvlášť, když ani neví, proč je vlastně ta nevraživost taková.

Každopádně bylo vidět, že Dukle chcete hodně dát gól, což se ale zase nepovedlo, přestože šancí jste měl dost. Co bylo špatně?

Asi moje nemohoucnost. (směje se) Dřív se mi proti Jihlavě vždycky hrálo dobře, ale teď je to přesně naopak. Mrzí mě, že jsem se netrefil, ale důležitější je, že jsme před našimi skvělými fanoušky vyhráli.

Průměrná návštěvnost domácích zápasů se v Budějovicích pohybuje téměř kolem šesti tisíc lidí, to si musí hokejista asi hodně užívat...

Jo, to je fakt úžasný. Těm lidem patří obrovský dík za to, jací jsou a jakou dokážou vytvořit atmosféru.

Vám se daří, Motor vede ligu, diváků chodí hodně... Na to, jestli nelitujete svého rozhodnutí odejít na jih Čech, se asi ptát nemusím. Nebo snad ano?

Jasně že ne. Tady je všechno super.

Poslední sezony jste trávil ve druhé lize, jak velký je mezi ní a první ligou rozdíl?

Obrovský. Ať už v trénování, nebo třeba ve větším zápasovém rytmu. A pak taky ve druhé lize chodí hráči většinou při hokeji ještě do práce. Zase na druhou stranu jsme i ve druhé lize odehráli zápasy, které byly kvalitou stejné jako tady.

Sledujete aspoň na dálku, jak se letos daří Havlíčkovu Brodu ve druhé lize? Byl jste se na některém zápase podívat?

Zatím jsem to nestihl, ale přehled mám. A když je čas a jsem doma, zajdu se za klukama podívat na trénink. Dáme kafe, pokecáme. Moc jim přeju, aby se dostali co nejdál. Výsledky mají zatím solidní.

Trasu Havlíčkův Brod - České Budějovice už máte najetou dobře?

Jasně, většinou ji dávám do dvou hodin, ale už jsem jel taky dvě a půl hodiny. Záleží na provozu. Když je dobrý, zajet se to dá i za hodinu a pětatřicet minut.

A to pořád ještě mluvíme o jízdě podle předpisů?

Samozřejmě. Ale jak říkám, záleží na provozu. Navíc člověk toho stejně moc neuchvátá. Jestli jedu jako prase a jsem doma o deset minut dřív, nebo pojedu normálně a přijedu o pár minut později, to nehraje roli.