Z Liberce do Ameriky. Hokejový útočník Jašek se porve o NHL

dnes 8:38

Ještě minulé pondělí hrál sedmý zápas čtvrtfinále play off extraligy. V sobotu už zářil v zámoří v dresu farmy Vancouveru. Hokejový útočník Lukáš Jašek má za sebou divoký týden. Zatímco většině libereckých spoluhráčů po vyřazení s Hradcem Králové skončila sezona, on vyrazil do Ameriky, kde se chce poprat o svou šanci v NHL.

„Pro Lukáše je to velká příležitost, jak na sebe upozornit a přesvědčit vedení klubu, aby mu byla nabídnuta smlouva,“ řekl serveru hokej.cz Michal Sivek ze společnosti Eurohockey Services, která Jaška zastupuje. Lukáš Jašek dokončí po vyřazení Liberce ve čtvrtfinále extraligy sezonu v nižší zámořské soutěži AHL. S týmem Utica Comets uzavřel amatérský zkušební kontrakt a dohraje s ním základní část, účast v play off má záložní tým Vancouveru jistou. Hned v prvním vystoupení v novém dresu Lukáš Jašek zazářil. Na sobotní domácí výhře nad Springfieldem 6:5 se dvacetiletý hráč podílel gólem a dvěma asistencemi a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání. Jašek přišel do Liberce před touto sezonou z Třince, kde mu skončila smlouva. Za Bílé Tygry v extralize v 58 zápasech včetně play off zaznamenal 19 bodů za osm branek a 11 asistencí. V extralize má na kontě celkem 132 utkání a 25 bodů za 10 gólů a 15 přihrávek. „Od Canucks jsme dostali informaci, že jsou spokojeni s tím, jak se Lukáš prezentoval. Klub teď chce vidět Jaška v zámořské soutěži. Dohoda platí po zbytek sezony, uvidíme, jestli pak Vancouver přijde s nabídkou kontraktu,“ uvedl Sivek. V extralize má Jašek na kontě celkem 132 utkání a 25 bodů za 10 branek a 15 přihrávek. Při působení v Třinci hrál i za prvoligový Havířov a Frýdek-Místek. V sezoně 2013/14 sbíral zkušenosti v juniorském týmu švédského Södertälje. Klub Vancouver Canucks draftoval Jaška v roce 2015 v šestém kole na 174. pozici. Podle pravidel soutěže má tým vždy tři sezony na to, aby s draftovaným hráčem podepsal profesionální kontrakt, jinak na něj ztrácí práva a v případě zájmu si ho tak může zajistit jakýkoliv jiný klub. Letošní sezona je tak pro Lukáše Jaška poslední, během níž si ho může Vancouver pojistit a vytáhnout si ho do NHL. Jaškův příběh naznačuje, že i po letošní sezoně může sestava hokejového Liberce projít značnými změnami.

