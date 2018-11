Je těžké pořád někoho vozit na zádech, říká o sobě brněnský Kašpar

„Dřu jako kůň,“ charakterizoval svoji přípravu včera před odjezdem na zápas 21. kola, tedy bezmála v polovině základní části.

„Práce k tomu patří, ale bohužel teď jsem byl ve fázi, kdy se pracuje bez požitku. Jdete do zápasu a víte, že krok vám chybí. Pak to není taková sranda, protože máte pořád někoho na zádech. Byl jsem zvyklý, že jsem měl pohyb, bruslení mě vždy zdobilo,“ popsal svoje poslední týdny na extraligovém ledě. „Je to o pohybu. Když ho hráč nemá, tak se nedostává do šancí. To byl a zčásti ještě je můj problém.“

O tom, že bude muset dohánět tréninkové a zápasové manko, Kašpar věděl dlouho. Hned v úvodu sezony předvedl svoje skvostné kličky při nájezdech, ve 3. kole rozhodl bitvu v Olomouci.

Celkově to ale nebylo ono.

A stále není. Kašpar umí hrát výrazně lépe, než jak ukazuje ve druhém útoku Komety.

„Sám to ví. Musíme brát v potaz, že měl těžkou operaci,“ říká trenér Kamil Pokorný. Zároveň připomíná: „Bodový přísun nějaký má, hraje v první přesilovkové pětce, která skóruje a početní převahy hraje velice slušně. Bude to jen a jen lepší.“

Upozorňuje tak na slibný podtext Kašparova rozjezdu. Ani jeho celková bilance 5 gólů a 7 nahrávek není vyloženě slabá, mistr světa z roku 2010 je s ní čtvrtý mezi útočníky Komety. Ještě lepší pohled na statistiky pro brněnské mužstvo je ten, že se Kašpar hned čtyřikrát trefil v posledních pěti zápasech.

„Zvedá se to. Věřím, že za pomyslnou čáru jsem se už dostal,“ doufá proto. Gólů už má na kontě víc než loni za 46 zápasů ve Slovanu Bratislava, kde se prosadil čtyřikrát.

Brněnští trenéři mu hledali v útoku místo, zkusili ho vedle centra Jana Hrušky, nyní Kašpar nastupuje vedle Leoše Čermáka. „Centři, s nimiž jsem hrával, ať to byli Venca Nedorost, Marek Viedenský, nebo Jirka Novotný, byli vesměs velcí chlapi, pracanti, s hokejovým myšlením. Vyhovují mi ti, kteří si umí poradit vzadu před bránou, vybojují puk, dají ho dopředu a ještě si umí najet do šance,“ říká Kašpar. „Moje práce je ale hrát dobře tam, kde nastoupím, složení sestavy neřeším,“ dodává.