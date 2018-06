Góly mezi nohy dávám pořád rád, říká brněnská posila Kašpar

„Zase vytáhl svůj klenot,“ jásal u Kašparova gólu Záruba.

Po čtrnácti letech se tento „severočeský klenot“ vrací do extraligy. Na konci pouti přes zámoří, Rusko, Skandinávii a Slovensko se renomovaný reprezentant - v 32 letech - rozhodl zahrát si podruhé v životě českou nejvyšší soutěž.

Za Kometu Brno.

Mezi fanoušky v Brně zavládla po oznámení vašeho příchodu radost.(usměje se) To jsem rád.

A někteří z nich Zárubovu průpovídku o vašem klenotu připomínali. Víte z hlavy, kolik je té hlášce let?

Vzhledem k tomu, že padla při mistrovství světa v roce 2010, tak osm.

Kdo je Lukáš Kašpar Střelecky disponovaný útočník s citem pro puk, reprezentant, mistr světa z roku 2010.

Narozen 23. září 1985 v Mostě, do seniorského hokeje vstoupil v Litvínově.

Draftovaný do NHL v roce 2004 v 1. kole na 22. pozici vedením San Jose Sharks.

V NHL odehrál za San José 16 zápasů, dal v nich dvě branky.

Českou extraligu hrál dosud pouze za Litvínov, a to v sezoně 2003/04. Po ní zamířil do zámoří.

Sezonu 2009/10 po odchodu z AHL dohrál v Kärpät Oulu, od sezony 2010/11 nastupoval v KHL. Postupně hrál za Astanu, Doněck, Chanty-Mansijsk, Slovan Bratislava, Dynamo Moskva a znovu Slovan Bratislava. Výjimkou byla pouze druhá část sezony 2014/15, v níž pomohl opět finskému Kärpätu Oulu k mistrovskému titulu.

Vedle titulu mistra světa má ve sbírce ještě bronz ze světového šampionátu dospělých i juniorů.

V české seniorské reprezentaci odehrál celkem 157 zápasů, nastřílel v nich 33 gólů a přidal 27 asistencí.

Táhne se s vámi jako jedna z nejtradičnějších.

(směje se) Občas ji kolem sebe slýchám, ostatně góly mezi nohy dávám pořád rád, takže nejen že se hláška opakuje, a já ji tímto způsobem taky připomínám na ledě.

Je zakončování nájezdů vaší největší hokejovou dovedností?

To si právě nemyslím. Penalty jezdím rád, po tréninku s klukama si je dáme a já jsem z těch hravějších, takže se vždycky zapojím. Z tohoto to asi vzniklo. Začalo se mi v nájezdech dařit, začalo to tam padat.

Nyní svůj klenot berete zpět do Česka. Musel jste podstoupit velké rozhodování, jestli tento krok udělat?

Dřív jsem vždycky preferoval zahraničí. Letos už to tak horké nebylo, nebo spíš jsem na to už netlačil, abych zůstal venku, a řekl jsem si, že návrat do extraligy je možný. Samozřejmě s tím, že jdu do týmu, kde mám šanci zase jednou v kariéře něco vyhrát.

Kdy to bylo naposled?

Před třemi lety ve Finsku s Kärpätem Oulu. Tam jsem přišel později v sezoně z Chanty-Mansijsku, zamířil jsem do Oulu, kde jsem už dřív hrál, a kluci tam měli neskutečnou sílu v týmu. Bylo to nádherné, a já věřím, že něco podobného mají v mančaftu i kluci v Kometě. Doufám, že k tomu přispěju, a budeme mít podobnou sílu i my.

Na to se těšíte?

Kdybych se netěšil, tak bych do Brna nepodepsal. Přesvědčily mě ambice Komety a její kvalita. To jsou dvě hlavní věci. Mistrovský tým zůstal pospolu. Proto jsem ani nechtěl čekat dál a podepsal jsem smlouvu rovnou.

Čekáte v novém působišti tlak na další zlatou jízdu, nebo naopak pohodu, kdy na rozjetý mančaft není třeba kvaltovat?

Jsem připraven na to, že tým, jeho fanoušci a celý region, o němž jsem slyšel, že Kometou žije, budou třetí extraligový titul chtít. Chtěl jsem jít do týmu s nejvyššími ambicemi, pan Zábranský před nimi neutíká. Věřím, že zase budou maximální.

Byl jste už někdy dřív v kontaktu s Kometou?

Tenhle byl první. Nepřišel jsem s ní do styku až do doby, kdy jsem měl (na jaře) cestu do Brna zrovna ve chvíli, kdy tam kluci slavili titul. Pár kluků tam znám, spojil jsem se se Zaťou (Martinem Zaťovičem) a pokecali jsme o tom. Tam to plus mínus začalo. Vlastně jsem si tam tehdy jel jenom něco zařídit.

A vyvrcholilo to přestupem. Jaké máte po čtrnácti sezonách za hranicemi povědomí o české nejvyšší soutěži?

Nějak jsem ji sledoval, ale že bych se koukal na zápasy, to vůbec. Viděl jsem až nějaké útržky v play off, když jsem byl doma. Nic extra vážného.

Váš příchod oznamovala Kometa v době, kdy její soupisku opouštěl útočník Martin Bakoš. Sotva přišel z Liberce, využil klauzule ve smlouvě a upsal se ve Švédsku. Nakonec nevydržel ani u toho a už má kontrakt s Bostonem. Za dva týdny tři změny působiště, a to se nehraje. Přijde vám nezbytné nechávat si takto všude otevřená vrátka?

Když to tomu klukovi smlouva umožňuje, tak proč ne? Hokejový život není tak dlouhý, a jestli přijde šance, kterou si hráč chce vyzkoušet, jsem jedině pro.

Máte podobnou klauzuli ve smlouvě taky?

Ne, já ne. Ale jestli on (Bakoš) to tak měl postavené, tak proč by to nevyzkoušel.

Plánujete v Česku hrát delší dobu, nebo je to spíš odbočka na cestě před dalším zahraničním angažmá?

Neplánuju vůbec. Nenávidím plány! Spíš se rozhodnu podle toho, jak co bude. Jaká bude chuť kde si zahrát nebo kde zůstat. To nechám budoucnosti.

Když se ohlédnete za svým putováním hokejovým světem, která etapa vás nejvíc ovlivnila?

Hodně mi daly začátky v Americe, tam jsem byl ještě hodně mladý, tam jsem se formoval jako hráč. Prakticky na každou tu štaci vzpomínám dobře, těch špatných jsem měl málo. V KHL jsem měl štěstí, že jsem hrál v slušných týmech a v krásných městech. Nemusel jsem se potulovat v nějakých dírách.

Ale v Dynamu Moskva vás peskovali, že se máte začít holit. Bizarní věc.

Byla to záležitost jednoho konkrétního člověka v tomto klubu. I to se stane.

Kdybyste hrál v New Jersey nebo pak v Torontu, kde panovával manažer Lou Lamorielo, taky byste se musel holit dohladka.

Jasně, vím, o co jde. Kdyby mi to někdo řekl dopředu, tak v tom nebyl problém. Ale když tam přilákají kluka jako vousatého, a potom mu řeknou až někdy v průběhu, že to musí shodit, tak to mi přišlo... nevím.

K vám dlouhé vlasy a vous patří? Udržujete si je jako poznávací značku?

Vůbec ne, teď třeba plnovous nemám. Image neřeším.

Vraťme se ještě ke KHL. Vy do Brna přicházíte ze Slovanu Bratislava, okolo kterého se často řeší dluhy hráčům. Z Brna jde do Slovanu brankář Marek Čiliak. Doporučil byste mu takový krok?

(zasměje se) To bych za sebe nechtěl rozebírat. Nezlobte se.

Čistě hokejově je Bratislava dobrá adresa?

Poznal jsem Bratislavu jako super město, kde jsou výborní fanoušci. Chodí hojně, plno zápasů jsme měli vyprodaných. Jako hokejová štace je to tam super. Kdyby se tam poskládal dobrý tým, a kdyby tam neměli problémy s platební morálkou, měli by špičkový mančaft každý rok. Slovan by se rval o přední příčky i za menší peníze, než mají ruské týmy. Holt to je ale tak, jak to je.