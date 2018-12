Kašpar se Litvínovu upsal na dva a půl roku, ale smí odejít do ciziny

Hokej

Zvětšit fotografii Lukáš Kašpar slaví výhru Litvínova, na níž se po návratu podílel gólem | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

dnes 13:22

Lukáš Kašpar se po listopadovém příchodu do Litvínova z Komety Brno dohodl se severočeským klubem na prodloužení smlouvy až do konce sezony 2020/21. Třiatřicetiletý hráč však bude moci odejít do zahraničí. Vedení Vervy to oznámilo na sociálních sítích.

„Vzhledem k tomu, že je Litvínovák a splňuje herní i charakterové kvality, tak je to (prodloužení smlouvy) pro nás velký posun v nově nastavené dlouhodobé koncepci klubu,“ uvedl generální ředitel klubu Jiří Šlégr. Kašpar, který odehrál 16 zápasů v NHL, 402 v KHL a 92 v reprezentaci, se na konci listopadu vrátil do mateřského Litvínova po 14 letech. Do minulé sezony hrál mistr světa z roku 2010 v Kontinentální lize, do Brna přišel ze Slovanu Bratislava. V Litvínově se uvedl před týdnem v pátek hned při prvním startu vítězným gólem při výhře 6:2 nad Libercem.