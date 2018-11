Kozáka má štace ve Varech vrátit do slovenské reprezentace

„Lukáše jsem trénoval ve Skalici i v Kometě. Když se naskytla možnost přivést ho do Energie, tak jsme toho využili. Věřím, že pomůže mužstvu a zvýší konkurenci v obranných řadách,“ říká na klubovém webu k nejnovější posile Martin Pešout, hlavní trenér a sportovní manažer karlovarského klubu.

„S agentem jsem už delší dobu řešil, že bych chtěl odejít do zahraničí, v létě se to nepodařilo. Chtěl jsem jít zpátky do Čech, protože to tu už znám. Když se naskytla možnost jít do Karlových Varů, tak jsem neváhal,“ vysvětluje svůj přesun na západ Čech Lukáš Kozák pro server Energie.

V nejvyšší tuzemské soutěži už totiž 188 centimetrů vysoký bek působil. V sezoně 2015/16 oblékal dres Komety Brno, byť to bylo jen na dvanáct zápasů. „Neměli jsme tehdy moc dobrou sezonu, a tak jsem v lednu odešel do Slovanu. Věřím, že tentokrát si v extralize zahraji víc zápasů a to působení tady bude úspěšnější. Českou extraligu jsem sledoval, viděl jsem, že se Energii v poslední době daří. Kluci vyhráli hodně zápasů, což je super. Těším se, že to tak bude pokračovat i dál,“ dodává Kozák.

Návrat do reprezentace?

A jak by se na téhle jízdě mohl podílet on sám? V české extralize v odehraných 16 duelech za Kometu nebodoval. V ročníku 2010/11 sehrál také 10 utkání v české první lize za Hradec Králové a rovněž nebodoval.

Působil také v KHL v barvách Slovanu Bratislava a Medveščaku Záhřeb a v 71 utkáních zaznamenal gól a tři asistence. V rozehrané sezoně si zatím ve 21 zápasech slovenské extraligy připsal sedm bodů za gól a šest asistencí. Celkem má na kontě za Martin, Slovan Bratislava, Skalici, Trenčín, Žilinu a Poprad ve slovenské nejvyšší soutěži 388 utkání a 126 bodů (34+92).

Kozák není žádné ořezávátko, vždyť v Karlových Varech chce účastník mistrovství světa do 18 a 20 let restartovat svou reprezentační kariéru. Za slovenské áčko nastřádal zatím pětadvacet startů, ve kterých si připsal jednu asistenci.

„Do reprezentace bych se chtěl zase určitě vrátit. V loňské sezoně jsem z ní poprvé po třech letech vypadl. Věřím, že když se mi bude dařit a budu platným hráčem pro mužstvo, tak že se tam případně vrátím,“ komentuje Kozák současnou situaci na klubovém serveru.

Slováci v útoku Energie

V kabině se Kozák potká se třemi krajany. K Dávidu Grígerovi tady před sezonou přibyli ještě další dva slovenští útočníci - Tomáš Mikúš a Adam Lapšanský. „Kromě Dávida Grígera se s kluky znám už delší dobu. Adama Lapšanského jsem potkal v reprezentaci a s Tomášem Mikúšem jsme spolu hráli ve Skalici, ještě když jsme byli mladší kluci,“ připomíná Lukáš Kozák.

Za Karlovy Vary by mohl v extralize nastoupit po reprezentační přestávce už ve středu na ledě Litvínova, v Realistic Areně jej domácí diváci uvidí nejdřív v pátečním utkání s Hradcem Králové.