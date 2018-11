Třinecký bek Krajíček: Jsem rád za jakýkoliv bod, pokud pomůže týmu

Tvrdí, že osobní statistiky pro něj nejsou důležité. „Jsem rád za jakýkoliv bod, pokud pomůže mužstvu,“ zdůraznil. „Teď jsem ve dvou utkáních nebodoval, ale vyhráli jsme, což je pro mě důležitější než nějaké závody.“

K těm svádělo úterní setkání Lukáše Krajíčka s Petrem Zámorským, který rovněž coby obránce vede produktivitu Hradce Králové, když dal pět branek a na 15 nahrál. Třinečtí duel vyhráli 3:1 a ani Zámorský se neprosadil.

„Zámora je výborný obránce, lepí mu to, hraje dobře,“ ocenil Krajíček protivníka. „Já se spíše soustředím na to, abychom vítězili. A že mám ty body, tomu pomáhají přesilovky. Pokud v nich dáme gól, tak se většinou k nějakému bodu namotám.“

Extraligový rekord obránců drží Miloš Holaň, který za Vítkovice v sezoně 1992 až 1993 nasbíral 68 bodů za 33 gólů a 35 asistencí.

„Že bych ho překonal? To může být stoprocentně v klidu,“ usmál se Krajíček. „Ale nevím, jak to vidí Zámora.“

Petr Zámorský se letos vrátil do reprezentace, na kterou Krajíček už nemyslí. „Nevím, kolik je Zámorovi let (26), ale myslím, že je o dost mladší,“ uvedl šestatřicetiletý Krajíček. „Do národního celku patří. Já se vždy přes tu reprezentační pauzu snažím dostat zdravotně dohromady, abych mohl fungovat tady v klubu. Na mezinárodní úrovni bych to už neubruslil. Tak to je.“

Lukáš Krajíček však na konec kariéry nepomýšlí. S Oceláři prodloužil smlouvu o další tři roky. „Doufám, že se do té doby nerozpadnu,“ smál se. „Ale v Třinci jsem už jako doma. Rodina je tady spokojená. Daří se. A když to jde týmu, není důvod nehrát. Jakmile ucítím, že mi zdraví nefunguje, jak by mělo, že bych nemohl vůbec hrát, tak skončím. A takovou máme i domluvu s vedením. Pokud by mi to do těch třiceti devíti let nešlo, odejdu dříve.“

Zítra od 17.00 Oceláři hostí v derby Vítkovice a doufají, že prodlouží sérii šesti výher za sebou. Právě ta je po špatném začátku extraligy vystřelila na špici soutěže.

„Na začátku sezony jsme měli zraněné klíčové hráče. Bez nich to bylo těžké,“ připomněl Krajíček. „K tomu jsme hráli spoustu zápasů venku. Teď máme šňůru šesti utkání doma, což také pomáhá. Snažíme se zlepšovat každým tréninkem, každým zápasem. A je to vidět.“

Dodal, že důležitá byla trpělivost, že mužstvo věřilo, že se zvedne. „Každý říká, jak důležitý je začátek sezony, což je samozřejmě pravda, ale my jsme stále věřili v sílu našeho týmu. K tomu jsme neměli nějakou velkou sérii proher, nejvýše byly tři. A výborně nám chytají gólmani.“