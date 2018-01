Nemáme skloněné hlavy, říká třinecký kapitán po prohře ve Finsku

A slíbil jim, že se Oceláři i přes prohru 2:4 ve Finsku v úterní domácí odvetě o postup do finále poperou. Odměnou mu byl potlesk a skandování: „My tu ligu stejně vyhrajem!“ Třinečtí jsou přesvědčeni, že finále není ztracené.

„Utkání u nich nám ukázalo, že jsou hratelní,“ řekl Krajíček. „V první a třetí třetině jsme je přehráli, ve druhé jsme si výsledek pokazili oslabeními, v nichž jsme dostali dva góly. Do toho domácího zápasu musíme jít pozitivně.“

Čím to bylo, že jste se ve druhé třetině nechali často zbytečně vyloučit?

Možná jsme se několik minut nekoncentrovali tak, jak bychom měli, což nás bohužel stálo zápas. Oni mají zkušený tým a uměli toho využít. Už je to za námi a my si musíme uvědomit, že tohle nemůžeme na této mezinárodní scéně dělat. Spíše se musíme snažit sami si vytvořit přesilovky.

Tři góly jste dostali během 135 vteřin. To je kruté...

Jednou jim to tam proletělo při hře pět na tři. Tuším, že tři jejich góly padly v podstatě od modré čáry. Hamas (brankář Hamerlík) tři góly neviděl. Jinak vše chytil. Nemáme skloněné hlavy, jdeme dál.

Odměny v Lize mistrů Třinečtí hokejisté postupem do semifinále postupně nasbírali od pořadatelů Ligy mistrů bonusy v celkové výši 100 000 eur, což je v přepočtu 2 575 000 korun. Přesto vzhledem k nákladům na cestování je soutěž pro klub ekonomicky prodělečná. Třinečtí by nepatrně vydělali jen v případě celkového triumfu, za který je odměna 200 000 eur. Účast ve skupině 20 000

Osmifinále 15 000

Čtvrtfinále 25 000

Semifinále 40 000

Finalista 100 000

Vítěz 200 000

Odměny jsou v eurech

Dá se říct, že v první a třetí třetině jste byli lepší?

Věřím, že jo. Někdo mi teď říkal, že jsme ve třetí třetině měli patnáct střel a oni jenom tři. Trochu se sice zatáhli, ale dokázali jsme, že jsme schopni útočit, hrát náš hokej. Jenže musíme to vydržet šedesát minut, ani minutu nemůžeme vypustit.

Máte hodně obtížný program, hrajete skoro co druhý den. K tomu náročné cestování. Neztráceli jste v Jyväskylä ve druhé části hry už i síly?

To si nemyslím. Teď už člověk nemůže přemýšlet nad tím, zda síly má, nebo ne, teď už to je život, nebo smrt. V Lize mistrů nás čeká ještě jeden zápas a případně finále. To každý opravdu nechá na ledě všechno.

Pokud postoupíte, bude finále Ligy mistrů v Třinci. Jak velká to je motivace?

Samozřejmě velká. Ale i kdyby se nehrálo u nás, tak pořád hrajete o nějakou trofej. A těch člověk za svou kariéru moc vyhrát nemusí. Ale pro to hokej hrajeme a také, aby si to užili fanoušci. Takže dostat se do finále a ještě ho hrát doma, to by byla pecka.

Ve Werk Areně se vám v Lize mistrů daří, všech šest utkání jste vyhráli, ale v extralize se na svém ledě spíše trápíte.

To jo, ale zase jsme rádi, že v domácí soutěži vyhráváme venku. Poslední dobou nám to u nás tolik nešlo, trošku to skřípalo, ale na to se nemůžeme vymlouvat.

Nyní máte doma další dva duely – zítra s Mladou Boleslaví a v neděli s Brnem. Jak těžké bude se soustředit, když hned potom hrajete semifinále Ligy mistrů?

Teď odvetu s Jyväskylä každý vypustí. Musíme sbírat body i v extralize, takže se nyní musíme soustředit na ni. Navíc, jak jste už říkal, poslední dobou nám to v extralize doma moc nejde. Budeme se snažit urvat co nejvíce bodů, uspokojit fanoušky a od pondělí se začneme chystat na Ligu mistrů.

Je výhoda, že nyní po tom cestování budete hrát třikrát za sebou na svém ledě?

Je, protože mi přišlo, že minulý měsíc jsme byli pořád někde pryč. Už i žena mi nadávala, že vůbec nejsem doma.

Jaké to je, když vám žena nadává?

(směje se) To bylo jen kvůli tomuhle... Ale dělám si srandu. Máme dvě děti, takže to je pro ni náročné. Těším se, že jí s dětmi trochu pomůžu a že si je užiju.