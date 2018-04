Ztracený talent Králík se vrátil přes cizinu. Poprvé si angažmá vybírá

V sezoně, v níž Draci po nečekaném vypadnutí generálního sponzora čelili velké ekonomické nejistotě, prožil pětadvacetiletý útočník svůj soukromý úspěch. V padesáti zápasech nasbíral 54 bodů, což neušlo manažerům ostatních klubů.

„Poprvé v životě si můžu vybírat angažmá,“ přiznává Králík, který se v průběhu dubna rozhodne, co dál.

Co chybělo Drakům ve finále proti Porubě?

Hlavně síly. Vyšťavili jsme se v předkole na pět zápasů s Kopřivnicí, kdy Poruba čtrnáct dní odpočívala. V sérii s Hodonínem jsme zase zápasili s virózou, takže jsme byli oslabení, celé play off jsme totiž hráli na tři lajny. S Hodonínem jsem měl chřipku, v prvním zápase proti Porubě k tomu přibyla horečka 39 stupňů a už to nešlo. Jinak jsme s nimi mohli hrát. Kdybychom zvládli první zápas, který rozhodlo prodloužení, určitě bychom někde síly našli. Ale pak už nás to položilo.

Lukáš Králík Narodil se 14. března 1993 v Uničově, kde také s hokejem začínal. Přes Šumperk se v dorostu dostal do Olomouce, odkud se pravidelně prosazoval do mládežnických reprezentací, kde odehrál celkem 43 zápasů. V sezoně 2011/12 působil v zámořské juniorské WHL v týmu Victoria Royals. Po návratu do Olomouce prožil s kohouty obě baráže o extraligu, po té úspěšné se však neudržel v týmu, a když se v prvoligové Třebíči neprosadil, zamířil v sezoně 2015/16 do Francie. Návrat uspíšilo zranění, po němž dostal šanci v druholigovém Šumperku. Za dvě sezony v Dracích posbíral v 79 zápasech 76 bodů.

Jak hodnotíte celou sezonu?

Určitě pozitivně. Klubu v průběhu sezony odpadl sponzor a řešilo se, jestli vůbec sezonu dohrajeme. Chtěli jsme sice do baráže, ale postupem do finále jsme cíl alespoň trochu splnili. I mně se konečně po zraněních sezona docela podařila.

Bylo znát, že klub a hlavně jeho majitel Vladimír Velčovský bojoval s milionovým výpadkem v rozpočtu a sháněním peněz?

To je otázka spíš na něj. My hráči jsme to nepocítili. Snažili jsme se pomoct tím, že jsme šetřili hokejky, a podobnými maličkostmi. Pan Velčovský to ale zvládl dobře. Od nás potřeboval, abychom to někam dotáhli, protože se mu pak budou hledat noví sponzoři snáz. Vypadnout v předkole s Kopřivnicí, třeba by příští rok na zimáku v Šumperku neštěkl ani pes. Proto jsem rád, že jsme to ustáli, a doufám, že to půjde i dál.

Hráli jste tedy i za něj a budoucnost šumperského hokeje?

Já určitě ano. Teď už snad není tajné, že když pan Velčovský zjistil, že mu sponzor vypadl, všechny si nás zavolal a řekl na rovinu, jak to je a kdo chce, může odejít. Sám ale řekl, že zůstává a na hokeji v Šumperku mu záleží. My hráči jsme se rozhodli zůstat a navzájem jsme se zachovali férově.

Nasbíral jste 54 bodů (26+28) v 50 zápasech, ideální čas udělat v kariéře další krok?

Teď se tím zabývám a mám na to celý měsíc. Ze Šumperku se ještě nikdo neozval, takže uvidíme, jaká bude vize. Ozval se mi tým z první ligy i z jiných skupin druhých lig. Poprvé v životě si můžu vybírat angažmá a od května bych rád věděl, kde budu působit.

Táhne vás to pryč?

Když se dobře dohodnu se Šumperkem, nebráním se zůstat, protože když jsem byl po operaci kolene, podal mi pan Velčovský ruku. Tehdy mi slíbil, že na mě počká, a jakmile jsem byl v pořádku, hned mě postavil. Priorita je pro mě pořád Šumperk a uvidíme, jak se dohodneme.

Jít o soutěž výš vás v pětadvaceti letech neláká?

Láká mě to hodně, protože jsem v první lize působil už v Olomouci. Dostal jsem tam prostor a věděl jsem, že se liga dá hrát. Jak se postoupilo, šel jsem do Třebíče, kde jsem toho ale moc nenahrál, protože tam chodili kluci z Komety, a proto jsem se pak rozhodl pro zahraničí. Teď po třech letech si věřím, že bych na první ligu měl, a chtěl bych to dokázat. Nejlepší by bylo si zahrát první ligu se Šumperkem. Ale je mi pětadvacet a mám za sebou dobrou sezonu, takže to musím promyslet. Záleželo by i na roli, jakou bych v týmu měl, a také na finanční stránce.

Máte signály, co bude dál s Draky?

Zatím nic nevím, užívám si volno a čekám na další zprávy. Sám jsem zvědavý, jaké budou ambice.