Na operované koleno se snažím nemyslet, přibližuje budějovický Květoň

Více než pět měsíců byl mimo hru. Ošklivě si poranil koleno, musel na operaci, po níž zase od začátku začal nohu zatěžovat. „Chvílemi to bolelo opravdu hodně a noha na tom byla špatně. Byl jsem rád, že jsem si o berlích třeba došel z ložnice na snídani a zpátky,“ říká 35letý útočník českobudějovického Motoru Lukáš Květoň.

Zkušený hokejista tak výrazně chyběl týmu kouče Antonína Stavjani v dubnové baráži o extraligu i v úvodu nového ročníku první ligy.

Teď už je bývalý kapitán Motoru zase zpátky. Zatím má za sebou jen dva zápasy - doma proti Frýdku-Místku a ve Vsetíně. „Hrálo se mi dobře. Po fyzické stránce to bylo v pořádku, protože jsem se na návrat pořádně připravoval. Ale samozřejmě se potřebuju ještě dostat do hry po taktické stránce,“ zmiňuje Květoň, kterého už operované koleno v utkáních i v trénincích nijak nelimituje a zatím může hrát naplno. „Na ledě se snažím na koleno nemyslet.“

Návrat do sestavy si mohl zpříjemnit i vstřelením gólu. Ve druhé třetině proti Frýdku-Místku ho soupeř fauloval a útočník Motoru dostal šanci při trestném střílení. Ale branka z toho nakonec nebyla.

„Upřímně řečeno, vůbec se mi nájezd nepovedl,“ pousměje se. „Jel jsem na Strmiče (brankář Jan Strmeň), který mě z Chomutova dobře zná a já jeho, chtěl jsem však udělat úplně něco jiného. Ale zase nemůžu po půl roce chtít nějaké zázraky. Bylo by hezké dát hned v prvním zápase gól, ale aspoň jsem byl rád, že jsme vyhráli,“ uvádí Lukáš Květoň, který první dva letošní domácí duely sledoval jen z tribuny.

Z pomalejšího rozjezdu Českých Budějovic si zkušený forvard zatím nedělá žádné starosti. „Zatím je to o bojovnosti, herní rytmus je pomalejší. Forma graduje až po Vánocích, kdy už chcete, aby všechno klapalo na sto procent.“

I když se Lukáš Květoň věnuje hokeji už řadu let, tak dlouhá léčba byla pro něj novinkou. „Bylo to poprvé v kariéře, kdy jsem se tak moc zranil. Jsem rád, že to přišlo až teď, protože tohle bych fakt nikomu nepřál. Když si podobně poraní koleno třeba mladý začínající hráč, tak si myslím, že to může jeho kariéru hodně ovlivnit,“ přemýšlí budějovický útočník.

„Když to spočítám, tak jsem byl tři měsíce o berlích a první tři týdny po operaci jsem byl dost nepoužitelný. Začátky byly fakt hrozné, ale pak už to docela šlo,“ doplňuje.

Času na přemýšlení měl Lukáš Květoň hodně, i proto chvíli zvažoval, že by s profesionálním hokejem mohl i skončit.

„Musím se přiznat, že taková nutkání jsem měl. Po operaci mi nebylo nejlíp a říkal jsem si, jestli to vůbec ještě někdy rozběhám. Nejsem nejmladší a taková zranění bývají pro hokejistu občas fatální. Ale naštěstí koleno po třech měsících vypadalo nakonec hodně dobře, takže jsem si mohl dovolit jít i na led, což se divili i doktoři,“ popisuje Květoň časy po operaci s tím, že i kdyby nepřišlo zranění, tak už přemýšlí, že jeho hokejová kariéra nebude pokračovat věčně. „Věk nezastavíte, tak to je,“ říká jasně.

Květoň nebude chybět v zápase Motoru proti Třebíči, který začne v Budvar aréně v 17.30 hodin. Domácí jsou v tabulce třetí a hosté devátí. K dalšímu zápasu pojedou Budějovičtí v sobotu do Ústí nad Labem. V pondělí přivítají na svém ledě aktuálního lídra soutěže z Karlových Varů.