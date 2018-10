Odložený během zápasu. Nahodil se sbalil a mění Brno za Olomouc

Proto už Nahodil nepojede s Kometou do Hradce Králové, kde od 18 hodin (živě vysílá O2 TV) nastoupí proti domácímu Mountfieldu, ale bude hájit barvy Olomouce v duelu proti Spartě.

„Je to hokej, tak to chodí. Potkalo mě to už loni, že jsem se přesouval (na hostování) do Mladé Boleslavi, tak jsem teď v Olomouci,“ konstatoval zřetelně zklamaný Nahodil.

Po šesti zápasech byl v bodování Komety na druhé pozici, tři góly jako on dal už jen Martin Zaťovič.

Přesto se 30letý pravák musel balit. A to za dost neobvyklých okolností i na hokej, kde hráči mění působiště ze dne na den úplně běžně.

O svoje místo v mistrovském kádru totiž Nahodil de facto přišel ne po, ale přímo během parádního zápasu proti Třinci. Střídačku opustil ve druhé třetině, po sedmi střídáních a s odehraným časem 4:49 minut na kontě.

Variantu, že by za odchodem z důležitého utkání bylo zranění, útočník vyloučil.

„Po zápase mi pak pan Zábranský řekl, že ta možnost (odejít jinam) tady je. Víceméně jsme se dohodli hned a upeklo se to,“ řekl Nahodil. Byl překvapený? „To bych asi neřešil.“ Co se během zápasu s Třincem přihodilo? „Zeptejte se pana Zábranského, třeba k tomu on řekne víc.“

První muž Komety zareagoval rozhovorem na klubovém webu, kde upozornil na to, že dal prostor mladým hráčům, z nichž Karel Plášek proti Třinci v čase 59:41 obstaral vítěznou trefu.

„Po utkání jsem s Lukášem spolu se svými asistenty dlouho mluvil. Řekl jsem mu, co si myslím, co by bylo nejlepší a jakou cestou by měl jít dál. Vyplynulo z toho to, že šel na přestup do Olomouce. Jsem za to rád, protože bych nechtěl, aby se dostal do pozice, v jaké byl loni. Že by pendloval po měsíčních hostováních do jiných klubů. Zájem o něho byl a je jen dobře, že nabídku Olomouce využil. Myslím si, že bude mít v týmu jinou roli, než by měl u nás,“ sdělil Zábranský. „Hokejový život nese bohužel i rozhodnutí, které jsem musel udělat.

Jeden starší hráč vypadl ze sestavy. Je naprosto férové to hráči říct a situaci hned řešit, protože si to Lukáš za svůj přístup zaslouží,“ dodal.

Paradoxně za sebou měl Nahodil daleko povedenější vstup do extraligy, než jak se prezentoval v celé uplynulé sezoně. Tehdy se jako posila z Pardubic prosazoval málo, za Kometu odehrál jen 28 zápasů, v nichž neskóroval, a nakonec zamířil na hostování do Mladé Boleslavi.

Přesto byl v létě zpět. „To jsme si řekli s panem Zábranským, že se budu rvát o místo. Věděl jsem, jak se věci mají, a počítal jsem s variantou, že si místo musím v Kometě vydobýt. Dopadlo to takhle,“ pokrčil Nahodil rameny.

Obstojně přitom hrál nejen v letní fázi Ligy mistrů, ale hlavně v prvních kolech. Oba úvodní zápasy - v Chomutově a doma s Plzní - rozhodl vítězným gólem, celkem se trefil třikrát. Hrával 12 a více minut za zápas.

„Vždycky to je o tom, jaké máte k sobě spoluhráče a jak to s nimi jde. Na gólech, které jsem dával, jsem neměl podíl jen já, ale celá pětka. Vesměs jsem se necítil špatně,“ ohlíží se Nahodil.

Zároveň si uvědomoval, že pozici nemá pevnou, ostatně tak jako všichni další v kádru mistra. „Ve chvíli, kdy přišel Venca Karabáček, vznikl přetlak. Vypadalo to tak, že někdo bude muset z kola ven, a dopadlo to takhle.“

V Olomouci se potká s celou řadou bývalých brněnských hráčů, jako jsou Tomáš Dujsík, Vilém Burian, Jan Káňa, David Ostřížek nebo z dřívějších časů Martin Vyrůbalík, Jan Švrček a Miroslav Holec.

Trenéři ho zařadili do třetí pětky a do sestavy pro přesilovky. „Zatím jsem spokojený, kluci mě mezi sebe přijali, kolektiv je v Olomouci parádní. Mužstvo je tam dlouho pohromadě. Ale všechno se stejně bude odvíjet podle zápasů,“ hlásí Nahodil první dojmy z Hané.

Chomutovský brankář Štěpán Lukeš inkasuje gól v utkání proti Kometě Brno po teči Lukáše Nahodila.

Chystá se mimo jiné na specifické prostředí na olomouckém zimním stadionu, který v zimě bývá pořádně promrzlý.

„Kluci mi tady už říkali, že když je venku hodně velká zima, je to uvnitř na šálu,“ usmívá se Nahodil. Nízké teploty nepovažuje nutně za nevýhodu - alespoň pro domácí celek. „Když na to budeme zvyklí a přijede soupeř zhýčkaný z vytápěné haly, budeme ho schopni i díky tomu porazit,“ plánuje.