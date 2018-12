Nahodilův emotivní večer. Gólem srazil klub, za který hrál devět sezon

Těžko se mohl radovat z gólu proti klubu, za který odehrál 266 zápasů a jenž se topí v problémech. „Odehrál jsem tu spoustu sezon, takže mi to určitě není jedno,“ přiznal Lukáš Nahodil po výhře Olomouce 4:1.

Jaké je pro hráče s takovou pardubickou minulostí přispět k osmé porážce Dynama v řadě?

Jsem šťastný za tři body pro náš tým, na druhou stranu vidím, co se tu děje. A trochu to bolí. Když jsem se podíval na začátku na tribuny, byly hodně prořídlé. Hodně se to pozměnilo, také už tu spoustu kluků neznám, ale je to takový zvláštní pocit.

Bylo znát, že je na Pardubicích deka?

My jsme docela na vlně, pár zápasů se nám podařilo vyhrát a za to jsme šťastní. Začátek, prvních pět sedm minut, od nás byl docela špatný, ale pak jsme dali gól. Trošku jsme se uklidnili a od té doby jsme, s výjimkou konce druhé třetiny, Pardubice k ničemu nepustili. Moc šancí neměly.

Váš gól na 2:0 byl nakonec vítězný, ale vy jste se z něj vůbec neradoval. Nejde to v téhle aréně?

Dá se to tak říct. Jsem samozřejmě šťastný za gól a jsem rád, že jsem ho dal. Je to super, pomohl jsem týmu. Ale je tam to „ale“.

Tribuny nebyly plné jako dřív, občas se ozýval i pískot, cítíte z hlediště apatii?

Když si vzpomenu, jak to bylo, když jsme hrávali, ale byli jsme ve středu tabulky. Teď je deka a trochu mi to připomnělo barážovou sezonu (2016/17), kdy to bylo těžké. Lidem to určitě není jedno, ale nemůže jim to mít nikdo za zlé. Když se daří, je každý na vlně a fanoušci chtějí fandit. Zase když si vzpomenu, že jsme hráli baráž, a i tak přišel plný dům... Samozřejmě nic špatného Pardubicím nepřeju a doufám, že to dopadne nějak rozumně.

Připravovali jste se nějak konkrétně na brankáře Petera Hamerlíka, který moc zápasů v sezoně neodchytal?

To si nemyslím. Vždycky, když přijde někdo nový, chce se ukázat a pomoct týmu. Speciálně jsme se na něj nepřipravovali.

V posledních týdnech se váš třetí útok zvedl. Střelecky se probudil Aleš Jergl. Jak se s ním hraje?

Je šikovný hokejista, to jsme věděli, už když hrál v první lize. Umí nahrát puk a myslím, že Míra (Holec - pozn. red.) nás taky dobře doplňuje. Lítá tam jak blázen, nahráváme si všichni a doufám, že to bude pokračovat a šlapat nám to bude dál. Je dobře, že to Aldovi Jerglovi tak lepí.

Podle soupisky není Olomouc žádný Dream Team, ale hraje výtečně. Kde je vaše síla?

Jak Dream Team, vždyť je tam Zbyňa Irgl, ne? (směje se) Tým je hrozně dlouho pospolu, vždycky se doplnili tak dva hráči a ta parta dělá hrozně moc. Když jsem přišel, spoustu kluků jsem znal, ale i tak ti kluci drží pohromadě, jeden za druhého padne po držce do střely. Ta týmovost dělá hrozně moc.

Vy jste mezi nimi našel po bleskovém odchodu z Brna svoji pohodu?

Určitě. Jsem za to šťastný, protože byl na mě obrovský tlak. Pan Zábranský mi říkal, že každý klub není pro každého. A já pevně věřím, že jsem se teď v Olomouci našel a bude to lepší a lepší. A že ta pohoda vydrží co nejdéle.

Pomohlo vám tohle moudro šéfa Komety?

Je to pryč. Takže... Asi tak.

Mrzet vás to nemusí. Na ledě to v posledních týdnech vypadá, že jste mezi olomoucké bojovníky dobře zapadl.

Přijali mě parádně. Spoustu kluků jsem znal z Třebíče, z Brna, některé z Chrudimi. Musím říct, že tohle bylo hrozně velké plus, když jsem přišel. A patří jim zato hrozně velký dík.